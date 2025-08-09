#TV24 #soctīkli #karš Ukrainā #Donalds Tramps #dakterstāsti

VIDEO. Neticami mīlīgi, bet ne īsti: viltus video ar trušiem kļūst par virālu sensāciju 0

LA.LV
15:15, 9. augusts 2025
Kokteilis

Lai gan daudzi jauni un sociālajos tīklos pieredzējuši lietotāji domā, ka nekad neiekritīs uz viltus video, kāds “nevainīgs” klips ar lēkājošiem trušiem uz batuta pierādījis pretējo.

Šis “TikTok” lietotājas publicētais video uzkrājis vairāk nekā 229 miljonus skatījumu un vairāk nekā 88 tūkstošus komentāru. Tajā redzami šķietami mīlīgi truši, kas lēkā pa batutu dārzā, it kā tas būtu ieraksts no mājas novērošanas kameras, vēsta “DailyMail”.

Video aprakstā rakstīts: “Tikko pārbaudīju mājas novērošanas kameru un… izskatās, ka mums dārzā ir viesmākslinieki!”

Tomēr, neskatoties uz šo rotaļīgo ainu, video nav īsts – tas ir mākslīgā intelekta radīts. Un daudzi lietotāji to sākotnēji nepamanīja.

Komentāros viens no “TikTok” lietotājiem atzinis: “Šis ir pirmais MI, kas mani piemānīja.”

Vēl kāds ironizē: “Es noteikti kļūšu par krāpniecības upuri vecumdienās…”

Ja arī tu noticēji, neuztraucies – neesi vienīgais. Bet video tomēr atstāj dažus smalkus pavedienus, kas liecina par tā neautentiskumu.

Video sākumā redzami divi pelēki truši kreisajā pusē, taču tie pēkšņi saplūst vienā un aizlec – fiziski neiespējami reālajā dzīvē.

Ap piekto sekundi atkal redzama līdzīga parādība ar citiem trušiem.

Kad viens trusis lec, viņš aizsedz citu, kas, brīdī, kad pirmais nolaižas, mistiski pazūd.

Ap septīto sekundi viens no pelēkajiem trušiem pēkšņi maina krāsu – kļūst brūnbalts kā pārējie.

Lai arī šie momenti ir grūti pamanāmi, kad tos ieraugi, kļūst skaidrs – video nav īsts.

