VIDEO. Policija meklē divus vīriešus par Jūrmalas bronzas kaijas nozagšanu







Šā gada 30. novembrī pulksten 23.08 Jūrmalā, netālu no Turaidas ielas, no soliņa pie izejas uz jūru, no vides objekta “Jūrmalas baltā kaija” tika nozagta viena bronzas skulptūra – kaija, kā arī sabojāta vēl viena kaijas skulptūra un soliņš. Policijas rīcībā esošā informācija liecina, ka vienas šādas bronzas skulptūras cena ir 3 800 eiro un kopējie nodarītie zaudējumi Jūrmalas valstspilsētas administrācijai ir aprēķināti 8 999,92 eiro.

Izmeklēšanas laikā Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Jūrmalas iecirkņa likumsargi ir ieguvuši videonovērošanas kameru ierakstus, kuros redzami iespējamie vainīgie vīrieši.

Valsts policija aicina iedzīvotājus aplūkot video un fotogrāfijas un atsaukties ikvienu, kurš atpazīst tajos redzamās personas, zvanot Valsts policijas Jūrmalas iecirkņa dežūrdaļai pa tālruņa numuru 67075111 vai darbiniecei pa tālruņa numuru 67075160, vai pa policijas vienoto diennakts tālruņa numuru 110! Tāpat informēt policiju iespējams rakstot e-pastu: [email protected].

Valsts policija atgādina, ka neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr tās vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek pierādīta likumā noteiktajā kārtībā.