“Zaudējums ir daļa no uzvaras” – šāds uzraksts uztetovēts uz Denisa Stepanova krūtīm. Tagad reperim jāpārdomā, vai zaudējums tiesā arī ir daļa no uzvaras. Foto: no Denisa Stepanova Facebook konta

Covid-19 viltus vakcinācijas afērā iesaistītie nonāk tiesas zālē – pašmāju reperis un iesaistīts arī dziedošais policists Ieteikt







Ritvars Raits, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Rīgas rajona tiesa pabeigusi izskatīt krimināllietu, kurā par noziedzīga nodarījuma organizēšanu apsūdzēts Deniss Stepanovs. Tiesa apsūdzēto atzina par vainīgu viņam inkriminētajā noziedzīgajā nodarījumā un piesprieda naudas sodu – 4000 eiro. Reperis apsūdzību neatzīst un vainu noliedz.

Šīs lietas izskatīšanai pietika ar divām tiesas sēdēm, bet tajās samērā daudz laika tika atvēlēts apsūdzētā Stepanova personības analizēšanai, jo, kā izrādījās, jaunais vīrietis esot sabiedrībā un sevišķi jauniešu vidū pazīstams hiphopa mākslinieks, reperis un MMA jeb beznoteikumu cīņu paveida cīkstonis. Jāpiebilst, ka šīs lietas sakarā tiesas zālē izskanēja vēl dažu vairāk vai mazāk zināmu cilvēku vārdi.

Pārsteigums ar “Aizliegto paņēmienu”

Mazāk smagais noziegums, kura organizēšanā apsūdzēts Deniss Stepanovs, ir saistīts ar viltotu Covid-19 sertifikātu tirgošanu, bet tā atklāšanu veicinājuši Latvijas Televīzijas žurnālisti. Konkrēts raidījuma nosaukums tiesā netika minēts, bet nebija grūti nojaust, ka runa ir par LTV “Aizliegto paņēmienu”, kas pagājušā gada nogalē filmēja operāciju “Kā top viltus vakcinācijas sertifikāti?”.

Žurnālisti toreiz par savām aktivitātēm informēja Valsts policiju, kas sāka kriminālprocesu. Līdz ar to par šo konkrēto noziedzīgo nodarījumu, lai netiktu traucēta izmeklēšana, raidījumā izskanēja samērā maz informācijas. Tikai tik vien, ka aizturēta kāda “Veselības centra 4” darbiniece, kura vienam klientam pretkovida vakcīnas vietā injicēja fizioloģisko šķīdumu.

Žurnālisti sazvanīja arī medmāsu, kura viņiem atzinās, ka tā tiešām esot noticis, ka viņas daļa šajā darījumā bijuši 150 eiro, bet tā bijusi tikai viena reize.

“Četrus mēnešus mani mēģināja pielauzt šo te izdarīt, un es beigās vienkārši padevos, jo man to prasīja cilvēks, ko es… Nu, principā to jau no jūnija piedāvāja, visu laiku. Naudu par to. Diezgan labas summas.

Es vienmēr atteicos, jo mani tas neinteresēja, jo es uzskatu, ka pret kovidu ir jāvakcinējas. Jo ātrāk, jo labāk mēs visi novakcinēsimies, un būs miers.”

Tiesas sēdē par šo raidījuma “Aizliegtais paņēmiens” eksperimentu izskanēja vairāk informācijas, turklāt bija arī pārsteigums. Kā izrādās, operācijā esot bijis iesaistīts kāds žurnālists Andris Zvaigzne – tā pati persona, kuru pirms vairākiem gadiem “Latvijas Avīzes” žurnālists Artis Drēziņš publikācijā atmaskoja par nodarbošanos ar apdrošināšanas atlīdzību izkrāpšanu, apzināti iesaistoties ceļu satiksmes negadījumos. Toreiz apdrošināšanas sabiedrība “Balta” par viņa rīcību vērsās Valsts policijā, bet raidījuma “Aizliegtais paņēmiens” veidotājs Guntis Bojārs apliecināja, ka Latvijas Televīzija, lai netiktu bojāta tās reputācija, darba attiecības ar šo žurnālistu izbeigusi.

Tagad telefoniski sazinoties ar G. Bojāru, noskaidrojās, ka arī pēc tam raidījuma “Aizliegtais paņēmiens” sižetu veidošanā izmantoti A. Zvaigznes pakalpojumi, bet viņš neesot Latvijas Televīzijas štata darbinieks, tātad diez vai bijis pareizi viņu dēvēt par žurnālistu…

Medmāsa ar sarkaniem matiem

Ja runā par pašu noziedzīgo nodarījumu, tad galvenie tā iniciatori bija Artūrs N. un Veronika P., kuri 2021. gada oktobrī vienojās noorganizēt fiktīvas vakcinācijas rūpalu par atlīdzību. Artūram bija jāmeklē klienti, no katra pieprasot 650 eiro. 600 eiro viņam vajadzēja nodot Veronikai, kura sev paturētu 100 eiro.

Medmāsu, kas piekristu veikt viltus potēšanu, nodrošinājis Deniss Stepanovs, kura tālruņa numuru Veronikai esot iedevusi viņas draudzene Ella Bačarova (Ella Bacha), vizāžiste un grima māksliniece.

Draudzene Denisa kontaktus viņai esot iedevusi gadījumam, ja kādreiz vajadzēs risināt jautājumu par viltus vakcināciju.

Bačarova, nopratināta kā lieciniece, šo faktu gan noliedza, turklāt apgalvoja, ka viņa nepazīstot nevienu personu vārdā Deniss Stepanovs.

Ņemot vērā, ka šīs liecības lieciniece sniedza kriminālprocesā, kas sākts par mazāk smagu noziedzīgu noziegumu, izmeklēšanai nebija pamata viņas vārdu patiesīgumu pārbaudīt ar kriminālprocesuālām darbībām.

Veronika sazinājusies ar Stepanovu un vienojusies, ka ar Artūra palīdzību tiks sameklēti cilvēki, kuri būs ar mieru maksāt, lai bez vakcīnas pret Covid-19 ievadīšanas iegūtu sadarbspējīgus sertifikātus. 10. novembrī Artūrs no Andra Zvaigznes saņēmis tās personas datus, kurai būtu jāveic fiktīvā vakcinācija. Apmaiņā pret to Artūrs viņam nodeva no Veronikas saņemto informāciju, ka potēšanas imitācija notiks 11. novembrī tirdzniecības centrā “IKEA”,

tur izbraukuma vakcinācijas punktā esot jāsameklē medmāsa ar sarkaniem matiem, kas pacientam vakcīnas vietā ievadīs fizioloģisko šķīdumu.

Artūrs ar Andri Zvaigzni vakcinācijas dienā saticies pie tirdzniecības centra un saņēmis no viņa 650 eiro. Tālāk viss ritējis pēc plāna, bet tikai līdz tam, kamēr medmāsa pacientam vakcīnas vietā ievadīja citu šķidrumu.

Policija aizturēja gan Artūru, gan Veroniku, gan arī medmāsiņu Signi G., tikai Stepanovu tajā dienā atrast neizdevās, tāpēc viņš tika izsludināts meklēšanā.

Signe neliedzas

Aizturētā medmāsa Signe nopratināšanā neliedzās. Viņa liecināja, ka tā gada vasarā viņa kādā ballītē iepazinusies ar Denisu Stepanovu. Jauniegūtais paziņa zināja, ka viņa strādā par medicīnas māsu un veic vakcināciju pret Covid-19. Starp citu, pašu Stepanovu, kā arī Veroniku pret Covid-19 sapotēja tieši Signe.

Sākotnēji Deniss pie viņas bieži konsultējies par savām veselības problēmām, bet vēlāk uzstājīgi piedāvājis meitenei piepelnīties, veicot viltus potēšanu.

8. novembrī Signei no nezināma telefona numura piezvanījis Stepanovs un lūdzis viņu savā tālrunī instalēt mobilo lietotni “Telegram”, turpmāk Deniss ar medmāsu sazinājies tikai ar tās palīdzību. Stepanovs piezvanījis Signei un lūdzis veikt kādai personai viltus vakcināciju, jo iepriekšējais cilvēks, kurš viņam vienmēr palīdzējis šajā jautājumā, to vairs nevarot izdarīt. 10. novembrī Deniss vēlreiz zvanījis, apsolīdams viņai 150 eiro. Medmāsiņa piekritusi un no Denisa saņēmusi vakcinējamās personas uzvārdu.

Izmeklēšanā Signei tika uzrādītas vairāku jaunu vīriešu fotogrāfijas, vaicājot, vai starp tiem ir arī tas pats Deniss Stepanovs. Signe bez šaubīšanās norādīja uz repera Stepanova bildi, liecinādama, ka par viltus vakcināciju ar viņu sazinājusies tieši šī persona.

Krimināllieta par Signes, Veronikas un Artūra noziedzīgajiem nodarījumiem līdz tiesai nemaz nenonāca, jo visas trīs apsūdzētās personas, kuras agrāk nebija sodītas, savu vainu atzina un piekrita kriminālprocesa pabeigšanai, piemērojot tām prokurora priekšrakstu par sodu.

Signe saņēma 1500 eiro naudas sodu, Veronika – 2000 eiro, bet Artūrs tika sodīts ar 120 stundām sabiedriskā darba. Visas trīs personas savus sodus jau izcietušas.

Reperis liedzas

Foto: no Denisa Stepanova Facebook konta

Pavisam citādi ir ar Denisu Stepanovu, pret kuru kriminālprocess tika sadalīts atsevišķā lietvedībā. Reperis un cīkstonis kategoriski noliedza, ka viņam būtu bijis kāds sakars ar Signi un Veroniku, kā arī apgalvoja, ka nav iesaistīts nekādās noziedzīgās darbībās. Tiesā Stepanovs daudz liecināja par saviem projektiem, tostarp labdarības pasākumiem, stāstīja, kā viņš ar savu paraugu motivē jauniešus kļūt labākiem un noteikti nedarīt neko krimināli sodāmu.

Mūziķis arī teica, ka Latvijā dzīvo vairāk nekā 5000 Denisu, starp kuriem noteikti ir pietiekami daudz cilvēku ar uzvārdu Stepanovs. Apsūdzētais izvirzīja versiju, ka, ņemot vērā viņa atpazīstamību, kāds nelabvēlis varētu būt noorganizējis šo lietu, lai iegāztu reperi un sabojātu viņa reputāciju.

Jāpiebilst, ka uz tiesas sēdēm Stepanovs vienmēr ieradās uzvalkā un baltā kreklā, bet pret tiesnesi izturējās ar izteikti lielu cieņu, uzrunā lietodams vārdu salikumu “jūsu augstība”.

Lai arī apsūdzētais Deniss Stepanovs vainu noliedza, prokurors Kaspars Andruškins pauda, ka pietiekot pierādījumu tam, ka viņš bija iesaistīts noziedzīga nodarījuma organizēšanā. Valsts apsūdzības uzturētājs lūdza sodīt Stepanovu ar naudas sodu 16 valstī noteikto minimālo algu apmērā (8000 eiro). Tiesnese Baiba Ābele savā saīsinātajā spriedumā pauda, ka Stepanovs ir vainīgs, tomēr pelnījis uz pusi mazāku sodu – 4000 eiro.

“Tikai nezvani man, ja tevi paņem ciet…”

Deniss Stepanovs šo spriedumu apelācijas kārtībā visdrīzāk pārsūdzēs. Pa to laiku viņa vārds un uzvārds noteikti izskanēs citā tiesas procesā, kurā uz apsūdzēto sola sēdīsies vēl viens mūziķis. Kā debašu runā pieminēja prokurors, vēl citus pierādījumus Stepanova vainai nebija iespējams iegūt tāpēc, ka 2021. gada 23. novembrī procesa virzītājs no zvērinātās advokātes Helēnas Purviņas saņēma iesniegumu, kurā norādīts, ka dienu iepriekš Stepanovs viņai paziņojis, ka viņu, iespējams, meklē Valsts policijas Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvaldes 2. nodaļa.

Par to, kā Stepanovs bija ieguvis šo informāciju, kriminālprocesu uzsāka Iekšējās drošības birojs. Tajā pie kriminālatbildības tiek saukta policijas amatpersona, kura šā gada 22. novembrī Stepanovam izpauda ierobežotas pieejamības informāciju no Valsts policijas datubāzes par to, ka viņš ir izsludināts meklēšanā.

Pateicoties šai informācijai, Stepanovam bija iespēja iznīcināt pierādījumus un sagatavoties procesuālajām darbībām. Pie izmeklētāja reperis ieradās ar pilnīgi iztīrītu telefonu, kas tik publiskai personai, par kādu viņš sevi pozicionē, noteikti nav raksturīgi.

Šis policists, kas izpļāpājās jeb izpauda “neizpaužamas ziņas, kas nav valsts noslēpums”, ir par dziedošo policistu dēvētais Valsts policijas inspektors Nikolajs Puzikovs.

Par to, ka viņš apsūdzēts, “Latvijas Avīze” jau rakstījusi. Krimināllieta, kurā Puzikovs apsūdzēts, tiks izskatīta nākamgad februārī.

Kā lai neatceras Puzikova un grupas “Olas” dziesmu “Policists”, kurā ir arī šāds teksts: “Visi policisti ir mani savējie, tikai nezvani man, ja tevi paņem ciet…” Šie vārdi izrādījās pravietiski, tikai tos nav ņēmis vērā ne reperis Deniss Stepanovs, ne pats dziedošais policists Nikolajs Puzikovs.