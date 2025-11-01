VIDEO. Romantisks brīdis pārvēršas komēdijā – zoss nozog saderināšanās mirkli 0

20:41, 1. novembris 2025
Ziņas Ārzemēs

Romantisks mirklis, kas pārvērtās par īstu komēdiju – tieši tā var raksturot “TikTok” video, kas izpelnījies simtiem tūkstošu skatījumu un vēl vairāk smaidu.

Tajā redzams brīdis, kad vīrietis nometas uz viena ceļa, lai bildinātu savu izredzēto, taču pēkšņi kadrā parādās… zoss. Kamēr pārsteigtā sieviete stāv sporta tērpā, acīmredzot neko nenojaušot par gaidāmo bildinājumu, abu priekšā iznāk pašpārliecināta zoss, kas ne tikai pievērš sev visu uzmanību, bet arī “nozog šovu” ar savu klātbūtni, burtiski atstājot laimīgo pāri viņas ēnā.

Tāpat komentāros cilvēki nav spējuši atturēties no jokiem.

“Es pat teiktu, ka tas tikai padara mirkli vēl labāku!”

“Zoss: ‘Atvainojiet, šis nu ir mans brīdis.’”

“Uzaiciniet viņu par ‘ziedu zosi’ jūsu kāzās!”

“Ideāla situācija, godīgi sakot.”

“Zoss: ‘Ne manā ezerā!’”

