7. oktobris 2025
Vašingtonas Zivju un savvaļas dzīvnieku departaments sociālajos tīklos publicējis amizantu video ar atgādinājumu iedzīvotājiem – ja pasūtāt ēdienu ar piegādes pakalpojumiem, sūtījumu vēlams paņemt uzreiz. Pie mājas atstātās pakas piesaista ne tikai cilvēkus, bet arī okšķerus ar četrām kājām.

Kā skaidro departaments, melnajiem lāčiem ir raksturīgi meklēt viegli pieejamus un kalorijām bagātus pārtikas avotus. Īpaši aktīvi lāči ir rudenī, gatavojoties ziemas miegam, un pavasarī pēc tā, kad nepieciešams ātri atjaunot enerģiju.

Diemžēl (vai par laimi) kādam melnajam lācim šoreiz nepaveicās – piegādātajā pakā atradās džemperis, nevis pārtika. Tomēr, ja šie dzīvnieki pierod atrast barību cilvēku māju tuvumā, tie turpina atgriezties.

Speciālisti uzsver – labākais veids, kā atturēt lāčus un mudināt tos atgriezties pie dabīgiem pārtikas avotiem, ir nepieejamu vai viņiem pievilcīgu priekšmetu savlaicīga novākšana.

