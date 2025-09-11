VIDEO. Golfa spēle pārtop haosā: pikta zoss iedzen sportistu ūdenī 0
Negaidīts notikums golfa laukumā sasmīdinājis internetu – kāda pikta zoss uzbruka jaunam golferim, liekot viņam zaudēt līdzsvaru un ar visām nūjām iegāzties ūdenī.
Video, kas pirmoreiz publicēts 5. aprīlī “TikTok” kontā, uzņēmis koledžas students, golferis Tailers Linčs. Tajā redzams viņa komandas biedrs, iespējams, Samuels Taisons, kurš nonāk nepatīkamā sadursmē ar nikno putnu.
Notikušais sākās brīdī, kad Taisons, ejot starp laukuma bedrītēm, pamanīja zosi, kas šķērsoja viņa ceļu. Golferis centās ievērot distanci, taču putns pēkšņi uzbruka. Taisons neveikli vicināja nūju, bet zoss neatkāpās un iedzina jauno vīrieti tieši ūdenī.
Negadījumā viņš fiziski necieta, taču no laukuma devās prom ar slapju pašlepnumu.