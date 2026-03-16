Donalds Tramps
Foto: Andrew Caballero Reynolds/AFP/SCANPIX/LETA

"NATO gaidāma ļoti slikta nākotne, ja…" Tramps izsaka brīdinājumu sabiedrotajiem un pieprasa konkrētu palīdzību

7:41, 16. marts 2026
NATO gaidāma “ļoti slikta” nākotne, ja ASV sabiedrotie nepalīdzēs atbloķēt globālajam naftas eksportam svarīgo Hormuza šaurumu, intervijā laikrakstam “Financial Times” svētdien sacīja ASV prezidents Donalds Tramps.

Kā norādīja Tramps, viņš sagaida, ka tāpat kā ASV ir palīdzējušas Ukrainai karā ar Krieviju, Eiropa palīdzēs Hormuza šaurumā.

“Ja nebūs atbildes vai tā būs negatīva, es uzskatu, ka tas būs ļoti slikti NATO nākotnei,” sacīja Tramps.

Kā pieļāva ASV prezidents, gaidāmais samits Pekinā ar Ķīnas prezidentu Sji Dzjiņpinu varētu tikt atlikts.

Tramps mudinājis Ķīnu sniegt palīdzību Hormuza atbloķēšanas lietā.

“Mēs gribētu zināt pirms” šī samita, sacīja Tramps, norādot, ka Ķīna, kā arī daudzas Eiropas valstis vairāk nekā ASV ir atkarīgas no naftas, kas tiek transportēta no Persijas līča.

“Ir tikai pareizi, ka cilvēki, kas gūst labumu no šī šauruma, palīdzēs nodrošināt, lai tur nenotiktu nekas slikts,” sacīja Tramps.

Savienotās Valstis apspriežas ar “aptuveni septiņām” valstīm par palīdzības saņemšanu Hormuza krīzē, sacīja Tramps.

Vaicāts par konkrētu palīdzību, uz ko viņš cer, Tramps sacīja, ka vēlas mīnu tralerus, kā arī “cilvēkus, kas varētu nokautēt dažus sliktos spēlētājus, kuri atrodas [Irānas] krastā”.

Izraēlas un ASV karš ar Irānu ir satricinājis naftas tirgus, un pēdējās divās nedēļās jēlnaftas cenas piegādes risku dēļ ir strauji pieaugušas.

Cenšoties ierobežot naftas cenu kāpumu, ASV atcēlušas daļu sankciju Krievijas naftai, kas bija noteiktas Krievijas pret Ukrainu izvērstā pilna mēroga kara dēļ.

