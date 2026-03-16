“Vai tā ir diskriminējoša attieksme pret mani?” Mārcis vīlies NMPD sistēmā un atklātā vēstulē uzrunā Lieni Cipuli 75
Sociālajā tīklā “Facebook” plašu uzmanību izpelnījies kāda vīrieša ieraksts, kurā viņš dalās ar personīgu pieredzi par mēģinājumu izsaukt Neatliekamām medicīniskās palīdzības dienestu (NMPD).
Viņš raksta, ka vairākas dienas cīnījies ar ļoti augstu temperatūru un stipru nespēku, taču, sazvanot NMPD, saņēmis brīdinājumu – ja izsaukums izrādīsies nepamatots, var tikt piemērots 91 eiro sods. Vīrietis šo pieredzi aprakstījis atklātā vēstulē NMPD vadītājai Lienei Cipulei, uzdodot vairākus jautājumus par sistēmu un tās ietekmi uz pacientiem. Lūk, turpinājumā vīrieša rakstītais:
“Labdien, Liene Cipule kundze, cienot Jūs personiski kā spēcīgu vadītāju, rakstu Jums par manis piedzīvotu situāciju šonedēļ, un proti, nespēdams uzvarēt 39⁰C temperatūru 5 dienas un kļūstot ļoti vārgs, es lūdzu, lai mana kundze sazvana 113 un NMPD ved mani uz slimnīcu ( 1km līdz Stradiņiem).
Bet par pārsteigumu mums pēc uzklausīšanas par manu stāvokli dispečere saka, ka , ja izsaukums būs nepamatots( lai kas tas arī nebūtu un pamatojuma kritēriji ir zināmi tikai kādai “ložas” slepenai komandai) ,tad viņi to noformēs kā viltus izsaukumu un sods 91 eiro un uz slimnīcu tik un tā nevedīs.
Man šajā sakarā ir atklāti jautājumi:
1) kāpēc, slimam esot, man drudzī bez medicīniskas izglītības jāspēj izvērtēt mans paša stāvoklis pēc man nezināmiem kritērijiem, ko nespēja pat ģimenes ārsts, jo dienu iepriekš jau noteica ne to diagnozi, gan piebilda, ja paliek sliktāk , lai es saucot 113?
2)vai tā ir diskriminējoša attieksme pret mani?
3) un vai šobrīd radītā “krievu rulete”, uzminēt, vai izsaukums būs pamatots, grauj NMPD izveides pamatdomu- atbrauc ārsts un izvērtē pacienta stāvokli ,kas apkārtējiem vai pašam šķiet kritisks, attiecīgi pieņemot lēmumu vest vai nevest uz slimnīcu?
Mēs atteicāmies no izsaukuma un mani drudzī veda mana sieva. Slimnīca uzņēma un atklāja pneimoniju, reģistratūra un gulta uzņemšanā, sistēma 2 dienas, antibiotikas utt..
Man paveicās , jo neesmu vientuļš bailīgs pensionārs ar 500 eiro pensiju..
es tajā naktī būtu beidzies, jo “tik slikti” taču nekad nav…
Secinājumi un ierosinājumi:
Soda nauda 91 eiro ir neadekvāti gan pēc proporcijas pret pensijas apjomu( zināms, ka Latvijā daudziem ir 200-300 eiro pensijas), gan jēgas , jo kļūst cilvēktiesību pārkāpums: atbaida iedzīvotājus lietot no nodokļiem apmaksātu NMPD pakalpojumu pat akūti nepieciešamā situācijā, jo neviens likums neprasa katram iedzīvotājam kompetenci medicīnisku izglītību izprast mājas apstākļos vai nu jau pacients ir “tik beigts”, ka drīkst saukt NMPD…
Lūdzu izveidojiet pacientam draudzīgāku un uz pakalpojuma sniegšanu nevis nesniegšanu balstītu sistēmu. Kādu? Piemēram, ka pirmoreiz par nepamatotu izsaukumu ir uz izsaucēju reģistrēts brīdinājums, un sākot no otra nepamatota izsaukuma ir naudas sods. Un tas dzēšas 1 gada laikā.”
Komentāru sadaļā Mārcim arī atbildējusi NMPD vadītāja Liene Cipule, skaidrojot radušos situāciju:
“Labdien, Mārci! Pirmšķietami šo situāciju varu paskaidrot sekojoši – Dienesta primārais uzdevums ir sniegt ātru palīdzību dzīvību apdraudošās situācijās, kad mums nav alternatīvas. Visas citas saslimšanas vai traumas, kas neapdraud dzīvību, pieder pie zemas prioritātes izsaukumiem un ir steidzama palīdzība, kad pacients var vērsties pie ģimenes ārsta, dežūrārsta, aptiekā vai tuvākajā ārstniecības iestādē pats, tātad – alternatīvas pastāv.
Dienests nesoda pacientus, bet var sniegt maksas pakalpojumus, ja ir pieejami resursi šādu izsaukumu izpildei. Ja mūsu resursi nosūtīt brigādi ir ierobežoti, jo izpildē ir liels augstas prioritātes izsaukumu skaits un brigādes ir aizņemtas, informējam pacientu par alternatīvām.
Dzīvību apdraudošs izsaukums nozīmē, ka pacients, nesaņemot palīdzību, mirs dažu minūšu laikā (visaugstākā prioritāte) vai stundas līdz 2h laikā (augsta prioritāte).
Veselības problēmas dienests, nenosūtot brigādi, nenoliedz – pacientiem var būt traumas, saslimšanas, situācijas, kad problēma ir nopietna, bet tā tieši neapdraud dzīvību tuvāko minūšu vai stundu laikā. Saņemt maksas pakalpojumus vai izmantot alternatīvas ir pacienta izvēle.
Veseļojieties!
P.S. Ja vēlaties, lai padziļināti izvērtējam Jūsu sniegto informāciju, Jūs varat vērsties Dienestā ar iesniegumu par savu pieredzi. Tas ļaus izvērtēt visus izsaukuma apstākļus, nosakot – vai ir bijusi neatbilstība un nepieciešama pilnveide vai korekcija mūsu rīcībai.
Veseļojieties!”