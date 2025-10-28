VIDEO. Sarkanais paklājs Ziemassvētku salā: sākusies krabju ikgadējā migrācija 0

21:15, 28. oktobris 2025
Miljoniem krabju ir sākuši savu ikgadējo pārvietošanos Ziemsvētku salā, pārvēršot ceļus un zemi sarkanā paklājā.

Sala, kas atrodas netālu no Austrālijas kontinenta un Javas salas (Indonēzija), katru vasaru piedzīvo šo iespaidīgo dabas notikumu – aptuveni 100 miljoni krabju dodas no savām mājvietām uz pludmalēm, lai dētu olas.

Lai palīdzētu krabjiem pārvarēt šķēršļus, piemēram, ceļus, uz salas ir izbūvēti speciāli tilti un tuneļi. Vietējās radio stacijas pat sniedz iedzīvotājiem informāciju par krabju pārvietošanās maršrutiem, lai izvairītos no sadursmēm un palīdzētu saglabāt šo iespaidīgo dabas procesu.

Saskaņā ar “Parks Australia” sniegto informāciju migrācija kulminēs ap novembra vidu, kad noritēs lielā olu dēšanas sezona. Paredzēts, ka apmēram mēnesi vēlāk sekos otrā dēšanas fāze, un Jaunā gada sākumā mazie krabji atgriezīsies krastā, noslēdzot šo iespaidīgo dzīvības ciklu.

