Austrālijā tā mēdz būt apgriezta kājām gaisā: kāpēc pasaules karte dažādās valstīs izskatās atšķirīgi? Kura no tām ir patiesa? 0
Skolēni Eiropā, Āfrikā, Amerikā un Austrālijā mācās ģeogrāfiju dažādi – pat, šķiet, vienas un tās pašas planētas attēls var būt ļoti atšķirīgs. Pasaules karte izskatās atšķirīgi atkarīgā no tā, kurā valstī jūs atrodaties, un tas var būt maldinoši, ja domāja, ka zinām, cik lielas patiesībā ir valstis un kontinenti, vēsta “Unian”. Bet kāda tad īsti ir patiesā pasaules karte?
Eiropas un Āfrikas skatījums
Eiropas pasaules karte, tāpat kā Āfrikā publicētā karte, ir centrēta uz Eirāzijas kontinenta Eiropas daļu. Tas nozīmē, ka kartes centrs ir Eiropa, vertikālā ass iet caur Londonu, taču Antarktīda ir attēlotā nošķeltā veidā.
Bijušajā PRSR telpā, piemēram, Ukrainā, Krievijā un Baltkrievijā, pasaules karte izskatās citādi. Āfrika un Eirāzija atrodas centrā, vertikālā līnija iet caur Maskavu, Ziemeļamerika un Dienvidamerika atrodas kreisajā pusē, Aļaska un Kanāda atrodas augšējā labajā stūrī, bet Austrālija un Antarktīda – apakšā.
Kā izskatās pasaules karte amerikāņu mācību grāmatās?
Tikai retais ir redzējis, kā pasaules karte tiek attēlota Amerikas Savienotajās Valstīs, bet, ja jums kādreiz būs iespēja to turēt rokās, jūs redzēsiet, ka Amerikas Savienotās Valstis atrodas centrā, Austrālijas izmērs ir izkropļots, tāpēc tā šķiet daudz mazāka nekā patiesībā, un Grenlande, gluži pretēji, ir milzīga.
Taču Amerika ir kartes centrs arī citās Ziemeļamerikas un Dienvidamerikas valstīs, ne tikai Amerikas Savienotajās Valstīs, tāpēc bērni Kanādā un Čīlē redz tādu pašu ainu kā skolēni ASV.
Kā izskatās pasaules karte Austrālijā?
Austrālijā pasaules karte reizēm tiek attēlota apgriezta – augšā ir Antarktīda, Krievija un Kanāda izskatās milzīgas, bet Amerika šķiet ļoti maza un pat sadrumstalota. Tomēr austrālieši norāda, ka šādas kartes bieži vien tiek gatavotas tikai kā suvenīri vai dekoratīvi attēli, un ikdienas ģeogrāfijā tiek izmantotas citas kartes.
Kā tad patiesībā izskatās pasaules karte?
Lai izprastu, kā valstis izskatās patiesībā, speciālisti iesaka izmantot vienkāršu tiešsaistes rīku “The True Size”. Tas parāda valstu projekcijas tā, kā tās izskatītos, ja atrastos citos kontinentos, kā arī katras valsts robežu kontūras, to platību un nosaukumus. Šis rīks palīdz labāk izprast, cik lielas patiesībā ir valstis un cik bieži mūsu vizuālais priekšstats ir maldinošs.