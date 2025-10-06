Pieci “kāpēcīšu” jautājumi, kas padara jebkuru pieaugušo gandrīz vai traku 0
Bērni ir bērni, un, kā zināms, dažreiz viņi pārsteidz ar savu zinātkāri un ar jautājumiem nostāda pieaugušos fakta priekšā. Visbiežāk tas notiek “kāpēcīša” vecumā, jautājumi ir miljoniem, un reizēm ne “Google”, ne enciklopēdija nav blakus, lai uz tiem atbildētu precīzi.
Lūk, tikai 5 no jautājumiem, kas apkopoti ārzemju medijā un visvairāk interesē mazos pētniekus, un spēj padarīt trakus pieaugušos!
Kur beidzas atmosfēra?
Meteorologs, ārsts, ģeologs un citi speciālisti sniegs atšķirīgas atbildes. Tomēr pastāv Kārmāna līnija — neoficiāla robeža starp atmosfēru un kosmosu. Tā atrodas aptuveni 100 kilometru augstumā virs Zemes virsmas.