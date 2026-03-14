VIDEO. Situācija strauji mainās – Latvijas upēs turpina paaugstināties ūdens līmenis
Latvijas upēs turpina paaugstināties ūdens līmenis, informē Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrā. Meteorologi atzīmē, ka ledus iešana noris garos upju posmos, tāpēc situācija upēs strauji mainās. Daudzviet ir applūdušas palienes un zemākās vietas.
Tostarp pagājušajā diennaktī Daugavā pie Jēkabpils ledus sakustēšanās radīja ūdens līmeņa svārstības. Pļaviņu ūdenskrātuvē pie Zeļķiem ūdens līmenis paaugstinājās par 26 centimetriem, bet kopš 3. marta tas paaugstinājies par 134 centimetriem.
Kopumā Daugavas baseina upēs ūdens līmenis lielākoties paaugstinājās par deviņiem līdz 38 centimetriem. Upju posmos, kur gāja ledus, piemēram, Aiviekstē pie Aiviekstes hidroelektrostacijas (HES) un Ogres lejtecē, ūdens līmenis krasi svārstījās.
Gaujā ūdens līmenis paaugstinājās par pieciem līdz 13 centimetriem, bet vietās, kur izjuka sastrēgumi, vai tie veidojās, bija krasas ūdens līmeņa svārstības, piemēram, pie Siguldas pēc sastrēguma izjukšanas ūdens līmenis pazeminājās par 107 centimetriem. Gaujā pie Valmieras kopš 26. februāra ūdens līmenis paaugstinājies par 120 centimetriem.
Gaujas baseina upēs ūdens līmenis pagājušajā diennaktī paaugstinās par vienu līdz 17 centimetriem.
Salacā un tās baseina upēs ūdens līmenis paaugstinājās līdz 16 centimetriem diennaktī.
Lielupē un tās baseina upēs ūdens līmenis paaugstinājās par diviem līdz 56 centimetriem diennaktī, bet Svētē pie Ūziņiem un Bērzē pie Baložiem pazeminājās par 21 līdz 24 centimetriem.
Ventā ūdens līmenis paaugstinājās par 16 līdz 44 centimetriem, un tikai pie Kuldīgas ūdens līmenis pazeminājās.
Meteorologi atzīmē, ka arvien mazāk paliek upju posmu, kuros saglabājas ledus sega, kas kūst uz vietas.
Tuvākajās dienās turpināsies silts laiks, vien vietām naktīs gaidāms neliels sals, bet nedēļas izskaņā Latviju šķērsos nokrišņu zonas, gaidāms neliels lietus. Daļā upju svārstīsies ūdens līmenis, bet kopumā lielākajā daļā upju turpināsies noteces palielināšanās un ūdens līmeņa kāpums.
Turpināsies ledus iešana Ventas lejtecē, Lielupē un tās baseina upēs. Ledus iešana arī Gaujas, Daugavas un Salacas baseinu upēs turpināsies garākos posmos.
Ledus iešanas laikā veidosies sastrēgumi, kas izraisīs straujāku ūdens līmeņa kāpumu augšpus tiem.