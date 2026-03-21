VIDEO. Iespaidīgs skats: Kilauea vulkāns Havaju salās uzšauj lavu simtiem metru augstumā
10. martā Havaju salās notika iespaidīgs Kilauea vulkāna izvirdums, kura laikā lava šāvusies pat līdz aptuveni 400 metru augstumam.
Izvirduma laikā gaisā tika izmests arī tefra – dažādu vulkānisku materiālu maisījums, kas sastāv no sīkiem stikla, iežu un pelnu fragmentiem. Šis materiāls noklāja tuvējās apdzīvotās vietas.
Dažviet tefras slānis sasniedza pat 10 līdz 30 centimetru biezumu. Pelni un vulkāniskie fragmenti klāja ceļus, ēkas un apkārtējo teritoriju.
Drošības apsvērumu dēļ uz laiku tika slēgta arī 11. šoseja, kas šķērso daļu no skartās teritorijas.
Kilauea ir viens no aktīvākajiem vulkāniem pasaulē, un tā izvirdumi Havaju salās notiek regulāri, tomēr katrs no tiem piesaista gan zinātnieku, gan sabiedrības uzmanību.