VIDEO. Šodien bez aliņa? Suņa spītēšanās sievai atklāj vīra slepeno pastaigu pieturu 0
Kāda sieva Lielbritānijā atklājusi vīra slepeno paradumu pavisam negaidītā veidā – pateicoties ģimenes sunim, kurš kategoriski atteicās iet garām vietējam krogam.
Divu bērnu mamma Eimija Noulza pamanīja, ka ģimenes angļu buldogs Braiens pastaigu laikā sācis uzvesties dīvaini – piepeši apstājies un atteicies doties tālāk.
Aizdomas pastiprinājās brīdī, kad vīrs Karls piezvanīja sievai un lūdza viņu savākt ar auto, jo suns kategoriski atsakās doties mājup. Tas noticis pēc tam, kad Braiens ne soli negribējis paiet garām vietējam bāram “The Bulls Head” Kērklīsā, Rietumjorkšīrā.
Eimija medijam “What’s the jam?” atzina, ka patiesība nākusi gaismā tikai tad, kad viņa pati devusies līdzi vakara pastaigā un nofilmējusi, kā suns apstājas tieši pie kroga.
“Pirms pāris nedēļām Karlam sākās problēmas ar Braienu – viņš vienkārši atteicās iet garām krogam un doties mājās,” stāsta Eimija.
“Vienu vakaru Karlam pat nācās man zvanīt, lai braucu viņus savākt, jo suns bija neizkustināms.”
Nākamajā vakarā Eimija nolēma pati noskaidrot, kas īsti notiek.
“Un, protams, tiklīdz nonācām pie kroga, Braiens sāka spītēties. No viņa uzvedības kļuva skaidrs – mans vīrs, ejot pastaigās ar suni, bija iegriezies krogā uz ‘vienu aliņu’.”
Izrādās, ka Braienam vietējais bārs ir īpaši iecienīts – tur viņš saņem gardumiņus, daudz uzmanības un glāstus.
“Viņš ir īsts uzmanības kārumnieks,” smejas Eimija.
Sieviete piebilst, ka buldogu iegādājušies pirms deviņiem mēnešiem, un kopš tā laika Braiens ģimenei sagādājis gan prieku, gan neskaitāmas blēņas.
“Viņš ir sagrauzis visus manus apavus, lec man līdzi vannā un neļauj nevienam mierīgi ieiet dušā,” stāsta saimniece.
“Cilvēki bieži saka, ka viņš ir visangliskākais buldogs, kādu jebkad redzējuši.”
Pēc atklājuma Eimija vairākkārt nofilmējusi, kā Braiens dodas uz ciema krogu un pēc tam kategoriski atsakās doties mājās.
Ģimene nolēmusi šo “mīlestību” pārvērst svētkos – janvārī, svinot Braiena pirmo dzimšanas dienu, viņi plāno sarīkot sunim dzimšanas dienas ballīti tieši viņa iemīļotajā krogā – ar visām iecienītākajām bāra uzkodām.