Ilustratīvs foto.
Ilustratīvs foto.
Foto: Scanpix/EPA/LETA

Ukrainas un Krievijas pārstāvju sarunās izskanējis plāns, ko varētu darīt ar Donbasu 0

LETA
8:15, 19. februāris 2026
Ziņas Ārzemēs

Ukrainas un Krievijas pārstāvji sarunās, kas ar ASV līdzdalību notikušas pēdējo nedēļu laikā, apsprieduši ideju par demilitarizētas zonas izveidi Doneckas apgabalā, ko nekontrolētu nedz Ukrainas, nedz Krievijas armija, vēsta laikraksts “New York Times”, atsaucoties uz trim avotiem, kas ir pazīstami ar sarunu gaitu.

Kokteilis
Pa kuru laiku tās pazuda? 80. gados dzimušie bija pēdējie, kas pieredzēja šīs 11 lietas
Kokteilis
Kā jums ir paveicies! Šajos mēnešos dzimušie cilvēki ir visveiksmīgākie savā karjerā un personīgajā dzīvē
Horoskopi 19. februārim. Šodien ieteicams rūpīgāk izvērtēt, kam uztici savas idejas un plānus
Lasīt citas ziņas

Tādējādi tiek atdzīvināta ideja, kas bija daļa no iepriekšējiem miera priekšlikumiem, arī ASV prezidenta Donalda Trampa administrācijas novembrī piedāvātā 28 punktu plāna, norāda laikraksts.

Lai šis priekšlikums būtu pieņemams abām pusēm, sarunu dalībnieki apsprieduši arī brīvās tirdzniecības zonas izveidi demilitarizētajā zonā, teikuši avoti.

CITI ŠOBRĪD LASA
Pārmaiņu vēji Ogres domē: lems par Helmaņa iecelšanu vēl vienā amatā
Gaisa temperatūra šodien paaugstināsies, un daudzviet gaidāms ne tikai sniegs…
VIDEO. Mammas pamestais Pančs piekļaujas plīša draugam – soctīklotāji nespēj valdīt asaras

Puses apspriedušas arī ideju par civilās administrācijas izveidi demilitarizētajā zonā, kas pārvaldītu teritoriju pēc kara. Administrācijas sastāvā varētu būt gan Krievijas, gan Ukrainas pārstāvji, sacīja viens avots.

Tiesa, puses vēl nav par neko vienojušās.

Sarunās Abū Dabī 4. un 5. februārī Ukrainas pārstāvji apsprieda iespējas par Krievijas bruņoto spēku daļēju atkāpšanos no frontes līnijas, norāda laikraksts.

Karaspēka izvešana varētu nebūt simetriska, teikuši avoti.

Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis iepriekš uzstāja uz vienādu karaspēka atvilkšanu.

Krievijas diktatora palīgs Jurijs Ušakovs iepriekš pauda, ka Krievija varētu piekrist demilitarizētās zonas izveidei, ja Krievijas policijai vai Nacionālās gvardes karavīriem tiktu atļauts tajā patrulēt.

Ukraina uzstāj, ka demilitarizētajā zonā būtu jāizvieto starptautiski miera uzturēšanas spēki. Saskaņā ar Kijivas datiem šajā teritorijā dzīvo 190 000 cilvēku.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Ukrainai lūgs atteikties no Donbasa – itāļu laikraksts atklāj, kas tiks piedāvāts pretī
TV24
Vai varam ticēt Krievijai, ka karš beigsies, ja Ukraina tai atdos Donbasu? Eksperta atbilde skumdina
Miera nebūs? Izlūkdienesti atklāj Putina patieso plānu – tam būs nepieciešami vēl vismaz divi gadi
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.