VIDEO. Smaga avārija uz Liepājas šosejas! Sadursmē iesaistīts pasažieru autobuss un kravas automašīna 7
Ziņa papildināta plkst. 20.36
Trešdienas vakarā uz Liepājas šosejas (A9) noticis smags ceļu satiksmes negadījums, vēsta “Sadurmse.lv” publiskotā informācija sociālajos tīklos.
Pēc aculiecinieku sniegtās informācijas, frontāli sadūrušies sabiedriskais autobuss un kravas automašīna.
Trieciena rezultātā smagā automašīna apgāzusies uz sāniem.
Notikuma vietā strādā operatīvie dienesti.
Par cietušajiem šobrīd oficiālas informācijas nav.
Negadījuma vietu aicina apbraukt pa autoceļu Tukums-Auce-Lietuvas robeža (Vītiņi) (P104) vai caur Lesteni.
Policijā plkst. 18.53 saņemts izsaukums uz Dobeles novada Jaunbērzes pagastu autoceļa Rīga-Liepāja (A9) un Jelgava-Tukums (P98) krustojumu.
Kā norādīja policijā, notikuma vietā mediķi apskata negadījumā iesaistītos.
Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestā (NMPD) aģentūrai LETA pastāstīja, ka patlaban negadījuma vietā strādā piecas mediķu brigādes, tostarp ārsts speciālists.
NMPD mediķi ir apskatījuši deviņus cilvēkus, bet iesaistīto veselības stāvokļus patlaban komentēt nevar.
Uz Liepājas šosejas ir bloķēta viena josla, bet autoceļš Jelgava-Tukums ir pilnībā bloķēts Tukuma virzienā, informēja policijā.
‼️⛔️Noticis CSNg. uz a/c Jelgava(Tušķi) – Tukums (P98, https://t.co/KNIwL4tiUV) pie Apšupes krustojuma ar Liepājas šoseju (A9). Satiksme bloķēta! Aicinām izmantot negadījuma apbraukšanas iespējas pa a/c P104 (Tukums–Auce–Lietuvas robeža (Vītiņi)) vai caur Lesteni pic.twitter.com/9utMMma8hF
— Latvijas Valsts ceļi (@LVceli) February 18, 2026