VIDEO. Smaga avārija uz Liepājas šosejas! Sadursmē iesaistīts pasažieru autobuss un kravas automašīna 7

LA.LV
20:15, 18. februāris 2026
Ziņas Latvijā

Ziņa papildināta plkst. 20.36

Trešdienas vakarā uz Liepājas šosejas (A9) noticis smags ceļu satiksmes negadījums, vēsta “Sadurmse.lv” publiskotā informācija sociālajos tīklos.

Kokteilis
Pa kuru laiku tās pazuda? 80. gados dzimušie bija pēdējie, kas pieredzēja šīs 11 lietas
“Harijam Vītoliņam būtu jāatkāpjas.” Pēc zaudējuma Zviedrijai hokeja līdzjutēju emocijas sit augstu vilni 108
“Šīs sāpes meitu iedzina depresijā…” Paulas Dukures ģimene atklāti runā par notikušo traģēdiju
Lasīt citas ziņas

Pēc aculiecinieku sniegtās informācijas, frontāli sadūrušies sabiedriskais autobuss un kravas automašīna.

Trieciena rezultātā smagā automašīna apgāzusies uz sāniem.

CITI ŠOBRĪD LASA
VIDEO. Ventspils pludmalē ledus “dzīvo savu dzīvi” – gabali paši slīd krasta virzienā
Kokteilis
“Mira mans brālis – viņam bija vēzis,” Kaspars Kambala atklāti dalās ar atmiņām par savas dzīves tumšāko posmu
Lieliska detaļa! Pircēji atklāj, kāpēc ir vērts iegādāties “Ķelmēnu” maizīti

Notikuma vietā strādā operatīvie dienesti.

Par cietušajiem šobrīd oficiālas informācijas nav.

Negadījuma vietu aicina apbraukt pa autoceļu Tukums-Auce-Lietuvas robeža (Vītiņi) (P104) vai caur Lesteni.

Policijā plkst. 18.53 saņemts izsaukums uz Dobeles novada Jaunbērzes pagastu autoceļa Rīga-Liepāja (A9) un Jelgava-Tukums (P98) krustojumu.

Kā norādīja policijā, notikuma vietā mediķi apskata negadījumā iesaistītos.

Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestā (NMPD) aģentūrai LETA pastāstīja, ka patlaban negadījuma vietā strādā piecas mediķu brigādes, tostarp ārsts speciālists.

NMPD mediķi ir apskatījuši deviņus cilvēkus, bet iesaistīto veselības stāvokļus patlaban komentēt nevar.

Uz Liepājas šosejas ir bloķēta viena josla, bet autoceļš Jelgava-Tukums ir pilnībā bloķēts Tukuma virzienā, informēja policijā.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Krimināls
VIDEO. Baisi skati no avārijas uz Ķekavas apvedceļa. Satiksme tik drīz atjaunota netiks, uz vietas izveidots operatīvais štābs
Krimināls
Šausminoša avārija uz Ķekavas apvedceļa: sadūrušās astoņas automašīnas, satiksme pilnībā bloķēta
VIDEO. Venēcijā nekontrolējams kuģītis uztriecas tūristu pilnām gondolām un apskādē vēsturisku ēku
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.