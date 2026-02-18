Tiek ēdināti par velti?! Kas Latvijā pēc notveršanas notiek nelegālajiem imigrantiem? 0
TV24 skatītājs jautā, kas notiek ar notvertajiem imigrantiem. Vai viņi tiek ievietoti centros un ēdināti par velti?
Edvards Ratnieks, Rīgas domes priekšsēdētāja vietnieks (NA), raidījuma “Ziņu TOP. Rīga runā” ēterā stāsta, ka daļa no viņiem tiek nodoti Valsts robežsardzei. Tad robežsardze likuma ietvaros izvērtē situāciju un lemj, ko ar katru personu darīt. Sīkāk par robežsardzes darbu Ratnieks nevar atbildēt, taču norāda, ka daļa personu uzreiz tiek nosūtītas atpakaļ uz mājām.
Vienlaikus viņš uzsver, ka Rīgas domes iniciatīva ir “sargāties no nelegālajiem imigrantiem”.
