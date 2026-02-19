Čečenijas “miesnieks” uz nāves sliekšņa? Putina ļaunākais murgs draud piepildīties 0
Čečenijas līderis, kuru mēdz saukt arī par Čečenijas “miesnieku”, Ramzans Kadirovs tagad ir novājināts un, kā ziņo vairāki ārzemju mediji, atrodas uz nāves sliekšņa. Viņa nāve var kļūt par nopietnu triecienu Krievijas prezidentam Vladimiram Putinam un izraisīt pilsoņu karu reģionā, brīdina eksperti.
Kadirovs cieš no hroniskām nieru un aizkuņģa dziedzera problēmām, un viņa stāvokļa pasliktināšanās izraisījusi spekulācijas par to, kurš ieņems viņa vietu.
Viņa veselības stāvoklis strauji pasliktinās pēc decembra brauciena uz Maskavu. Pēc hospitalizācijas viņš par mata tiesu izdzīvoja. Tagad Kremlis izmisīgi cenšas atrast lojālu pēcteci.
Ja varas maiņa nebūs skaidra vai izlēmīga, topošie revolucionāri varētu izmantot īso iespēju logu.
Austrumeiropas eksperte Džūlija Vilhelmsena laikrakstam The Sun sacīja, ka pastāv liels risks, ka sabiedrība varētu mobilizēties pret Kadirovu dinastiju, savukārt drošības analītiķis Emils Aslans stāstīja, cik nepopulārs patiesībā ir Čečenijas vadītājs.
Lai gan viņš iepriekš noliedzis, ka ir slims, Kadirovs, pēc medija “Cheka” teiktā, dzīvojot stiprās sāpēs, viņam nepieciešami spēcīgi medikamenti un ir grūtības kustēties.
Ukrainas izlūkošanas avots viņa stāvokli raksturoja kā ļoti smagu – it kā viņš atrastos uz nāves sliekšņa. Arī pēdējos video materiālos redzams, ka viņš runā neskaidri un pārvietojās ar spieķa palīdzību.
Tirāniskajam Putina “uzbrukumu sunim” valdīšanas laikā izteiktas daudzas apsūdzības par cilvēktiesību pārkāpumiem, tostarp žurnālistu nolaupīšanu un geju spīdzināšanu.
Kadirovs ir arī atbalstījis Putina karu Ukrainā, nosūtot tur čečenu karaspēku. Taču daudzi no tā sauktajiem “kadiroviešiem” – viņa privātās armijas kareivjiem – ieguva iesauku “TikTok cīnītāji”, jo tika apsūdzēti par vāju sniegumu kaujas laukā un laika pavadīšanu sociālajos tīklos, demonstrējot ieročus un ekipējumu.
Greznā diktatora uzplaukums
Kadirovs regulāri demonstrēja savu bagātību un varu sociālajos tīklos — vienā video viņš redzams uz “Tesla Cybertruck”, kam uz jumta uzstādīts ložmetējs. Agrāk viņš fotografējies kopā ar Rietumu slavenībām.
Viņš tika iecelts par Čečenijas vadītāju 2007. gadā. Putins deva Kadirovam iespēju valdīt Čečenijā apmaiņā pret absolūtu lojalitāti Kremlim, piešķirot viņam milzīgus finanšu resursus.
Abi turpināja uzturēt attiecības: Kadirovs iznīcināja separātistu nemierniekus, savukārt Putins viņam ļāva rīkoties pēc saviem ieskatiem. Putins pat reiz ir teicis, ka uzskata viņu par savu audžudēlu.
Tuvākais “sprādziens”
Ja Kadirovs nomirtu jau rīt, reģionā varētu izcelties pilsoņu karš, jo dažādas apspiestas grupas mēģinātu pārņemt varu. “Sūdzību un aizvainojumu pret Kadirova režīmu ir ļoti daudz,” sacīja Dr. Vilhelmsena.
Viņa gan pauda skepsi, vai separātistu kustībai būtu pietiekami daudz finansējuma un ieroču. Tomēr analītiķe neizslēdza iespēju, ka var izcelties iekšēja cīņa pašā Čečenijas vadībā — un tā Putinam būtu milzīga problēma.
“Galvenais jautājums ir: vai Čečenijā ir tik daudz naida pret Ramzanu arī viņa paša kadiroviešu vidū, ka viņi varētu novērsties no Kremlim lojālās vadības,” viņa vērsa uzmanību.
Eksperte uzsvēra, ka čečeni Kadirova valdīšanas laikā tikuši ļoti skarbi apspiesti, īpaši pēdējā gada laikā, jo Putina pieprasījums pēc karavīriem Ukrainas karam strauji pieaudzis. Viņa atklāja, ka Kadirova režīms izmantojis arī negodīgas metodes, lai piespiestu iedzīvotājus doties karot:
Tāpat viņa piebilda, ka Kadirova līdzgaitnieki varētu pavērst ieročus pret pašu līderi, kas, savukārt, apdraudētu Putina kontroli pār reģionu.
Tikmēr Aslans uzskata, ka Kremlis noteikti vēlēsies nodrošināt “gludu” varas pāreju jebkuram izraudzītam kandidātam, taču brīdināja: ja tas neizdosies, Čečenija varētu iegrimt asinīs.
“Ja Čečenijā situācija kļūs ļoti sarežģīta un vardarbīga… tas var ietekmēt arī Krieviju,” viņš sacīja un piebilda, ka sacelšanās varētu nākt no pašas čečenu sabiedrības, jo Kadirovam esot daudz ienaidnieku.
Iespējamais mantinieks
Kadirova jaunākais dēls Adams, kurš nesen saņēmis virkni valdības amatu un paaugstinājumu, tiek uzskatīts par ticamāko mantinieku. Dr. Vilhelmsena viņu raksturoja kā pilnīgu brutālu tipiņu, un tiek uzskatīts, ka 18 gadus vecais jaunietis ir Kadirova favorīts — iespējams, pat vēl nežēlīgāks.
2023. gadā, kad Adamam bija 15 gadi, viņš saņēma Čečenijas Republikas varoņa apbalvojumu pēc tam, kad viņa tēvs publicēja video, kurā Adams piekauj 19 gadus veco Krievijas politisko ieslodzīto, kurš tika apsūdzēts Korāna dedzināšanā.
Putina līdzgaitnieks sacīja, ka ļoti lepojas ar sava dēla rīcību. Adams saņēmis vairākas balvas un ieņem vairākus ietekmīgus amatus Čečenijā, tostarp Čečenijas Drošības padomē un Iekšlietu ministrijā.
Pusaudzis vada Vladimira Putina Krievijas speciālo spēku universitāti, kā arī divus Aizsardzības ministrijas bataljonus un sava tēva personīgo policijas dienestu.
Lai gan Čečenijas konstitūcija paredz, ka līderim jābūt vismaz 30 gadus vecam, eksperts uzsvēra, ka pagaidu vadītājs varētu tikt iecelts uz pārejas periodu.
Tomēr Adama pēcteča loma šogad tika apšaubīta pēc tam, kad viņš smagi cieta šausmīgā autoavārijā. Vietējie mediji ziņoja, ka viņš ticis pieslēgts dzīvības uzturēšanas iekārtai un pēc negadījuma bijis gandrīz neatpazīstams. Ja Adams līdz Kadirova nāvei būs pietiekami vesels, ļoti iespējams, ka viņš pārņems tēva varu, sacīja Aslans.
Citi potenciālie pretendenti uz varu varētu būt kāds no Kadirova 12 pārējiem bērniem.