Par šo skaļi nerunā – solārās elektrostacijas padara aklus pilotus un gaisā sadedzina putnus 0
No putna lidojuma šī solārā elektrostacija izskatās satriecoši – milzīgas kilometriem garas spoguļu rindas klāj tuksneša ainavu. Tie visas dienas garumā seko saulei, lai pec tam vērstu intensīvu gaismas staru pret masīviem torņiem.
Sākotnēji projekts tika pieteikts kā zaļās enerģijas revolūcija, taču drīz vien atklājās neparedzētas un bīstamas blakusparādības – no debesīm sāka krist degoši putni, bet piloti ziņoja par pēkšņu, īslaicīgu aklumu lidojuma laikā, par to plašāk vēstīts portālā ecoportal.net.
Atšķirībā no ierastajiem saules paneļiem, šajā objektā izmanto heliostatus – milzīgus, grozāmus spoguļus. Tie koncentrē saules starus uz centrālajiem uztvērējtorņiem, radot ekstrēmu karstumu, kas ap tiem pārsniedz pat 540 grādus pēc Celsija.
Šī sistēma spēj ražot milzīgu enerģiju, taču vienlaikus tuksneša debesis ir pārvērstas par neredzamu, letālu krāsni.
Nāves lamatas gaisā
Pirmie trauksmi cēla stacijas darbinieki, kuri pie torņiem regulāri sāka pamanīt dūmus un krītošas spalvas. Arī kukaiņus piesaista spoguļu spilgtums, tiem seko putni un plēsēji – un visi, kas šķērso koncentrētos gaismas starus, gaisā burtiski uzliesmo un gūst letālus apdegumus.
Drīz vien problēmas atklājās arī aviācijas nozarē. Piloti, kuri lidoja objekta tuvumā, sāka ziņot par bīstamiem apžilbšanas gadījumiem. Noteiktos leņķos atstarotā gaisma iecirtās tieši lidmašīnu kabīnēs, izraisot tūlītēju “aklumu”.
Piloti to salīdzināja ar skatīšanos jaudīgā prožektorā – uz brīdi pazuda redze un kļuva neiespējami nolasīt mērinstrumentus, bet spožais attēls acīs saglabājās vēl vairākas sekundes pēc tam. Tas radīja tiešus draudus lidojumu drošībai, īpaši zemākos augstumos.
Noklusētā krīze
Šis projekts ir kļuvis par nopietnu brīdinājumu visai atjaunojamās enerģijas nozarei. Ekstremālais karstums un neparedzamie atspulgi radīja riskus, kurus pirms būvniecības neviens nebija pilnībā aprēķinājis.
Lai gan pētnieki tagad meklē risinājumus, piemēram, mainīt spoguļu pozīcijas bīstamākajās stundās vai mainīt aviācijas maršrutus, šī ekoloģiskā krīze liek izstrādātājiem un sabiedrībai fundamentāli pārskatīt līdzšinējo pieeju un meklēt drošākas alternatīvas saules enerģijas ieguvei.