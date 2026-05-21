Straujš laikapstākļu pavērsiens. Kamēr Eiropā jau +40 grādi, Latvijā… 0
Nākamajā nedēļā Latviju sasniegs vēsāka gaisa masa no Arktikas, un vairākās naktīs varētu veidoties salna, liecina jaunākās prognozes. Tikmēr tuvākajās dienās spēcīgs anticiklons Rietumeiropā nesīs karstuma rekordus – Portugālē un Spānijā gaisa temperatūra var pakāpties līdz pat +40 grādiem. Savukārt anticiklona ziemeļaustrumu malā aukstais arktiskais gaiss virzīsies uz Baltijas jūras reģionu un Austrumeiropu, ietekmējot arī Latviju nākamnedēļ.
Šosestdien, pūšot lēnam līdz mērenam rietumu vējam, gaisa temperatūra Latvijā pakāpsies līdz +20..+24 grādiem, daļā piekrastes – līdz +13..+17 grādiem. Svētdien vietām īslaicīgi līs, nedaudz pastiprināsies vējš un gaiss kļūs pāris grādus vēsāks.
Nākamnedēļ dažbrīd gaidāms lietus, vietām iespējams pērkona negaiss un krusa, vējš galvenokārt pūtīs no ziemeļiem, ziemeļrietumiem un palaikam kļūs stiprs.
bet skaidrākajās naktīs termometra stabiņš vietām var noslīdēt līdz nulles atzīmei, zāles augstumā – pāris grādus zem nulles.
Saskaņā ar Eiropas Vidēja termiņa laika prognožu centra datiem vēss laiks var saglabāties arī jūnija sākumā, bet mēneša turpinājumā iespējams karstums.