Foro. pexels.com

Straujš laikapstākļu pavērsiens. Kamēr Eiropā jau +40 grādi, Latvijā… 0

Pievieno LA.LV
LETA, LA.lv
8:38, 21. maijs 2026
Ziņas Dabā

Nākamajā nedēļā Latviju sasniegs vēsāka gaisa masa no Arktikas, un vairākās naktīs varētu veidoties salna, liecina jaunākās prognozes. Tikmēr tuvākajās dienās spēcīgs anticiklons Rietumeiropā nesīs karstuma rekordus – Portugālē un Spānijā gaisa temperatūra var pakāpties līdz pat +40 grādiem. Savukārt anticiklona ziemeļaustrumu malā aukstais arktiskais gaiss virzīsies uz Baltijas jūras reģionu un Austrumeiropu, ietekmējot arī Latviju nākamnedēļ.

Veselam
Daudzi tos uzskata par veselīgiem… 8 pārtikas produkti, kuros slēpjas pārsteidzoši daudz cukura
“Norīsiet mēli!” Lērums latviešu slavē kādu kafejnīcu Vidzemē, kurā par visu padomāts līdz pēdējai niansei
RAKSTA REDAKTORS
“Eksistēju bez naudas!” Sofija ar augstāko izglītību ir izmisumā, jo viņu neņem darbā pat veikala pārdevēja amatā
Lasīt citas ziņas

Šosestdien, pūšot lēnam līdz mērenam rietumu vējam, gaisa temperatūra Latvijā pakāpsies līdz +20..+24 grādiem, daļā piekrastes – līdz +13..+17 grādiem. Svētdien vietām īslaicīgi līs, nedaudz pastiprināsies vējš un gaiss kļūs pāris grādus vēsāks.

Nākamnedēļ dažbrīd gaidāms lietus, vietām iespējams pērkona negaiss un krusa, vējš galvenokārt pūtīs no ziemeļiem, ziemeļrietumiem un palaikam kļūs stiprs.

CITI ŠOBRĪD LASA
Kas būtu, ja būtu jāslēpjas kādā patvertnē… “Atslēga pie sētnieka, kuru neviens nepazīst un kura telefona nevienam nav!”
Policija meklē: Jelgavā pēc skolas mājās nav atgriezies 2012. gadā dzimušais Kristers
Viedoklis
Pēteris Apinis: Cik daudz un bieži ēst olas, un kā šī ēdmaņa ietekmē jūsu organismu?
Mākoņainākajās dienās gaisa temperatūra vietām Latvijā var nepakāpties augstāk par +10 grādiem,

bet skaidrākajās naktīs termometra stabiņš vietām var noslīdēt līdz nulles atzīmei, zāles augstumā – pāris grādus zem nulles.

Saskaņā ar Eiropas Vidēja termiņa laika prognožu centra datiem vēss laiks var saglabāties arī jūnija sākumā, bet mēneša turpinājumā iespējams karstums.

Tēmas
Pievieno LA.LV
SAISTĪTIE RAKSTI
Par šo skaļi nerunā – solārās elektrostacijas padara aklus pilotus un gaisā sadedzina putnus
Zinātnieki meklē veselīgus cilvēkus, kuri būtu gatavi mēnesi dzīvot Alpos bez maksas. Kur ir āķis?
Blēņas, vai tiešām – 1400 km bez uzlādes? Eiropa sola tehnoloģijas, kas mainīs elektroautomobiļus
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.