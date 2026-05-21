Noplicinātā urāna radiācija nav lielākā problēma: kas patiesībā drona atlūzās apdraud ukraiņus? 0

6:50, 21. maijs 2026
Noplicinātais urāns, ko krievi izmanto dažos bruņojuma veidos, rada briesmas, taču ne kā radiācijas izstarotājs. To komentārā “Telegraf” paziņojis Akadēmijas “Dronarium” mācību departamenta vadītājs Dmitro Sledjuks.

Viņš skaidroja, ka noplicināto urānu ieročos izmanto nevis radioaktivitātes dēļ, kas patiesībā nav pārāk augsta, bet gan paša metāla lielā blīvuma dēļ. Faktiski runa ir par vielu, kas ir 2,5 reizes blīvāka par tēraudu, un tas noplicināto urānu padara par lielisku materiālu bruņu caursišanai.

Kas attiecas uz radiācijas fonu no noplicinātā urāna, tas ir desmitiem reižu augstāks par dabisko fonu, taču joprojām nav galvenā problēma. “Galvenā bīstamība šeit ir nevis īslaicīga stāvēšana blakus atlūzai, bet gan radioaktīvie un toksiskie putekļi – noplicinātais urāns trieciena un degšanas laikā oksidējas un veido smalku aerosolu, kas ir bīstams ieelpojot. Tāpēc nekādām dronu un raķešu atlūzām nedrīkst tuvoties un ņemt tās rokās – jāziņo Valsts ārkārtējo situāciju dienestam (DSNS),” rezumēja eksperts.

Jau ziņots, ka Ukrainas Drošības dienests (SBU) paziņoja par paaugstināta radiācijas fona konstatēšanu Krievijas trieciena drona “Geraņ-2” atlūzās, ar kuru aprīlī tika uzbrukts Černihivas apgabalam. Pēc SBU datiem radiācijas pārbaudes laikā tika fiksēts gamma starojuma līmenis, kas pārsniedza dabisko fonu, un atlūzās tika identificēti gaiss-gaiss klases raķetes R-60 fragmenti, kas satur elementus no noplicinātā urāna.

