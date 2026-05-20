Pēdējais piliens! Politoloģe pasaka, vai krīze valdībā bija nejaušība vai apdomāta stratēģija 0

0:19, 21. maijs 2026
Politoloģe un RSU programmu direktore Lelde Metla-Rozentāle TV24 raidījumā “Dienas personība” norāda, ka valdības krišana nebija pēkšņs notikums, bet gan ilgstošu nesaskaņu rezultāts. Koalīciju jau ilgāku laiku pavadīja domstarpības – sākotnēji starp ZZS un “Progresīvajiem”, vēlāk starp “Jauno Vienotību” un ZZS, bet noslēguma posmā galvenais konflikts izveidojās starp “Jauno Vienotību” un “Progresīvajiem”.

Lai gan aizsardzības jomā bija objektīvas problēmas, Metla-Rozentāles vērtējumā tās drīzāk kļuva par pēdējo pilienu, kas izraisīja jau iepriekš uzkrātās spriedzes eksploziju. Abu pušu reakcijas noteica ne tikai konkrētais jautājums, bet arī ilgstoši krāti aizvainojumi un savstarpēja neuzticēšanās.

Politoloģe uzsver, ka neviena puse nevēlējās palikt zaudētāja lomā. Premjere sākotnēji uzņēmās iniciatīvu ar ministru atlaišanas procesu, savukārt “Progresīvie” reaģēja pretī, neļaujot sevi nostādīt pakārtotā pozīcijā. Viņi šo situāciju uztvēra arī kā cieņas jautājumu, uzskatot, ka koalīcijas partneriem jābūt līdzvērtīgiem.

Metla-Rozentāle atzīst, ka valdības krišana tik neilgi pirms vēlēšanām šķita maz ticama, jo līdz tām palikuši tikai aptuveni pieci mēneši un jaunu būtisku darbu sākšanai laika ir maz. Tomēr situācija nonāca līdz punktam, kurā jaunas valdības veidošana kļuva neizbēgama.

