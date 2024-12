Gruzijas galvaspilsētā Tbilisi otrdien 20.dienu pēc kārtas tūkstošiem cilvēku pievienojās protesta akcijām, pieprasot jaunas parlamenta vēlēšanas un valsts atgriešanos uz eirointegrācijas kursa.

Protesti notika arī Batumi un Kutaisi.

Protestētāji otrdien rīkoja gājienus vairākās Tbilisi vietās, bet vēlāk vairāki tūkstoši protestētāju atkal pulcējās pie parlamenta.

Premjerministrs Iraklijs Kobahidze centies mazināt nerimstošo protestu nozīmi, sakot, ka revolūcijas mēģinājums “ir izgāzies”.

Viņa izteikumi sadusmoja daudzus otrdienas mītiņā, kurā demonstranti skandēja saukļus, pieprasot valdības atkāpšanos un jaunas parlamenta vēlēšanas.

“Kobahidze cenšas pacelt garastāvokli savam tuvākajam lokam, attēlojot mūsu protestus kā neveiksmi,” sacīja 18 gadus vecā studente Lali Korintheli.

“Ja viņš vēlas ar mums spēlēt, kam stiprāku nervi, – lai tā arī notiek,” viņa piebilda. “Mēs esam piedalījušies mītiņos dienu no dienas 20 dienu garumā, neskatoties uz policijas brutalitāti, un mēs nenogurstam, jo tiek lemts mūsu valsts liktenis.”

“Redzēsim, kurš gūs virsroku,” piekrita viņas 19 gadus vecā draugs Džigi Gardaphadze.

“Valdības pusē ir pāris tūkstoši niknu policistu, bet ko viņi darīs pret veselu tautu,” viņš vaicāja, piebilstot, ka “visa Gruzija atbalsta” protestētājus.

Protestu sākumposmā policija lika lietā asaru gāzi un ūdens lielgabalus, lai izklīdinātu pūļus, bet Iekšlietu ministrija ziņoja, ka aizturēti vairāk nekā 400 cilvēku.

Policijas brutalitāte ir izraisījusi starptautisku nosodījumu, bet Vašingtona un vairākas Eiropas valstis noteikušas vīzu aizliegumu Gruzijas amatpersonām un brīdinājušas par turpmākām personīgām sankcijām.

Today students and professors dominate #GeorgiaProtests. This makes our 20th day of being in the streets demanding new elections, release of regime’s political prisoners and restoration of our statehood, constitutional rights and European future from the regime that is dragging… pic.twitter.com/MLMULNiPV9

— Katie Shoshiashvili (@KShoshiashvili) December 17, 2024