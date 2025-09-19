VIDEO. Tukuma pusē putnu dēļ aizdedzies elektrības stabs. Cik bieži “spalvainie un četrkājainie vandaļi” vainojami šādos negadījumos? 1

12:42, 19. septembris 2025
16. septembra rītā Tukuma pusē bija vērojams satraucošs skats – aizdedzies elektrības stabs. Kā atklāj “Sadales tīkls”, pie vainas bija ar putniem saskarsmē bojāts izolators, kas izraisīja balsta aizdegšanos.

Elektrospeciālisti nekavējoties reaģēja un novērsa bojājumu. Lai gan lielākos draudus elektrotīklam rada laikapstākļi, arī dzīvnieki mēdz atstāt savu ietekmi uz elektroapgādes drošību.

Cik bieži “spalvainie un četrkājainie vandāļi” sabojā elektrotīklu un kādi ir tipiskākie gadījumi?

Stārķu ligzdas uz elektrības stabiem

Latvijā gandrīz 80 % balto stārķu populācijas ligzdo uz elektrolīniju balstiem. Lai nodrošinātu drošību gan putniem, gan iedzīvotājiem, “Sadales tīkls” izvieto speciālas metāla ligzdu pamatnes. Tomēr arī šie risinājumi negarantē, ka aktīvās ligzdošanas laikā stārķi neaizskars vadus. Tikai 2024. gadā reģistrēti vairāk nekā 1200 stārķu izraisīti bojājumi, kas veido ap 8% no visiem fiksētajiem gadījumiem.

Bebru sagrauzti koki līnijās

Gaisvadu elektrolīniju kopgarums Latvijā pārsniedz 55 000 kilometrus, un viens no lielākajiem apdraudējumiem ir krītoši koki. Lai gan trases tiek regulāri attīrītas, ārpus tām augošie koki spēcīgā vējā vai bebru darbības rezultātā var uzgāzties uz vadiem. Piemēram, Aizkraukles novadā bebru sagrauzts koks uz četrām stundām bez elektrības atstāja 280 iedzīvotājus.

Transformatoros iekļuvuši grauzēji un plēsēji

Lai arī transformatori atrodas slēgtās telpās, dzīvnieki nereti atrod ceļu līdz tiem. Visbiežāk tas ir sesku, lapsu vai žurku darbs. Šādi gadījumi ne tikai traucē elektroapgādi, bet diemžēl dzīvniekiem nereti beidzas letāli.
Alu racēji un pazemes kabeļi

Latviju šķērso arī 37 000 kilometru pazemes kabeļu. Tie ir drošāki nekā gaisvadu līnijas, jo tos nevar sabojāt vējš, tomēr pilnīgu drošību tie negarantē. Parasti bojājumus izraisa būvniecības vai mežizstrādes tehnika, bet reizēm arī dzīvnieki, rokot alas. Piemēram, šogad martā fiksēts gadījums, kad kabeļa defekts, iespējams, radies lapsas dēļ.

