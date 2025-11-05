FOTO. Ar pieticību Putins nesirgst. Šajā jomā viņš vēlas pārsist ne tikai Staļinu, bet arī Dzedunu, Franko un de Salazaru 0
Krievijas prezidents Vladimirs Putins vēlas palikt pie varas līdz 2050. gadam, par ziņo britu tabloīds Daily Star, atsaucoties uz pētniecisko žurnālistu Iļju Davļatčinu.
Pēc viņa teiktā, 73 gadus vecais Putins, kurš Kremļa stūri jau ir ieņēmis ilgāk nekā jebkurš cits valdnieks kopš Josifa Staļina laikiem, vēlētos saglabāt varu līdz 97 gadu vecumam un pēc tam, iespējams,
Kamēr Putins plāno valdīt līdz 97 gadu vecumam, ASV līderis Donalds Tramps neapšaubāmi būs spiests atstāt amatu 82 gadu vecumā. Arī Pārstāvju palātas spīkers Maiks Džonsons, ilggadējs Trampa sabiedrotais, skaidri norādījis, ka jebkādu ceļu uz trešo termiņu Trampam bloķē likums.
un septembrī Veselības ministrijai tika uzdots steidzami apkopot visus pieejamos zinātniskos pētījumus par novecošanās aizkavēšanu, tā pirms laika ziņoja laikraksts “The Times”, atsaucoties uz avotiem, kas pārzina situāciju.
Šīs ziņas izrietēja no privātas sarunas starp Putinu un Ķīnas prezidentu Sji Dzjiņpinu, kurā abi apsprieda ilgmūžību un iespēju sasniegt 150 gadu vecumu. Sji atzīmēja: “Agrāk cilvēki reti dzīvoja līdz 70 gadiem, bet mūsdienās 70 gadu vecumā tu joprojām esi bērns.” Putins atbildēja: “Cilvēka orgānus var nepārtraukti transplantēt. Jo ilgāk tu dzīvo, jo jaunāks tu kļūsti un [tu vari] pat sasniegt kaut ko.”
Saskaņā ar plašsaziņas līdzekļu ziņojumiem, Krievijā projektu “Pretnovecošanās līdzeklis” pārrauga 77 gadus vecais Mihails Kovaļčuks, viens no Putina tuviem draugiem un Kurčatova Kodolpētniecības institūta vadītājs. Tajā ir iesaistīta arī Putina vecākā meita, endokrinoloģe Marija Voroncova.
Pašreizējā konstitūcija, kas tika pārrakstīta 2020. gadā, lai atiestatītu Putina pilnvaru termiņu, ļauj viņam palikt prezidenta amatā līdz 2036. gadam jeb līdz 83 gadu vecumam.
Indonēzijas diktatoru Suharto (20 gadi) un Nikolaje Čaušesku, kurš Rumāniju vadīja 24 gadus. Līdz piektā termiņa beigām Putins varētu apsteigt Mao Dzedunu, bet sestā termiņa laikā viņš varētu panākt Fransisko Franko (Spānija) un Antoniu de Salazaru (Portugāle), kuri katrs valdīja 36 gadus.
Ja Putins paliks pie varas līdz 2050. gadam, viņš apsteigs Muamaru Kadāfi (42 gadi), Kimu Ilsunu (46 gadi) un Fidelu Kastro (49 gadi) un kļūs par Krievijas ilgāk valdījušo valdnieku kopš Ivana Bargā, kurš valdīja 50 gadu (ieskaitot viņa bērnību, kad faktiskā valsts vadīšana bija uzticēta bajāriem).