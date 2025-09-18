VIDEO. Ezis nozog suņa rotaļlietu un kļūst par “TikTok” zvaigzni 0

Vietnē “TikTok” strauji popularitāti iemantojis video, kurā redzams amizants skats – ezis pāri dārzam nesteidzīgi nes suņa mīksto rotaļlietu uz mājas pusi.

“Jauns draugs,” pie ieraksta lakoniski piebilst kokerspaniela Mērfija saimniece.

Komentāros skatītāji nespēj slēpt sajūsmu:

“Haha, mūsu dārza ezis arī vienreiz sunim nospēra mīksto mantiņu. Suns nebija laimīgs…”

“Tātad no šī mēs varam mācīties, ka visiem dzīvniekiem patīk mīkstās rotaļlietas.”

“Šis ir tik mīlīgi!”

“Mana sirds lūzt…”

Nākamajā video suņa saimniece rāda, ka dārza apmeklētājs atkal atnācis ciemos, un pajautā skatītājiem, kā viņu nosaukt. Viņas variants – Iglesiass. Kādu vārdu Jūs dotu šim ezim?

