Ilustratīvs foto. Bērni parkā.
Foto: Paula Čurkste/LETA

“Viņš staigāja pa telpu, devās uz tualeti, atgrieza vaļā krānus…” Atklātas jaunas detaļas par gadījumu, kurā kāds agresīvi noskaņots jaunietis ieskrēja bērnudārzā 0

LA.LV
22:04, 5. novembris 2025
Ziņas Latvijā

Pēdējās nedēļās vairākās Latvijas pirmsskolas izglītības iestādēs notikuši satraucoši gadījumi, kas aktualizējuši jautājumu par bērnu drošību. Vakar kāds nepiederošs jaunietis iekļuvis Salaspils bērnudārzā “Jāņtārpiņš” izraisot pamatotu satraukumu gan audzinātāju, gan bērnu vidū. Kā vēsta TV3 raidījums “Degpunktā”, šis nav vienīgais gadījums, kad kāds svešinieks ir spējis viegli iekļūt kāda bērnudārza teritorijā.

Incidents noticis vakarpusē, kad bērnudārza telpās atradies neliels skaits audzēkņu. Kā stāsta Salaspils 1. pirmsskolas vadītāja Evita Beļska, pa ēku pārvietojies pusaudzis, kurš ienācis, gājis uz tualeti, atgriezis ūdeni, tad atkal aizgriezis. Skolotājas nekavējoties evakuējušas bērnus uz blakus grupiņu un izsaukušas policiju. Līdz tās ierašanās brīdim jaunieti izdevies aizkavēt, iesaistot arī dežurantu.

Laimīgā kārtā neviens necieta, tomēr notikušais licis vadībai pārskatīt drošības pasākumus. Šobrīd bērnudārzā plānots nomainīt durvju kodus un atgādināt vecākiem, ka, ienākot teritorijā, nedrīkst atstāt vārtus atvērtus vai ielaist nepiederošas personas.

Lai pārliecinātos, cik viegli vai grūti nepiederošiem ir nokļūt Salaspils pirmsskolas iestādēs “Degpunktā” raidījums veica nelielu izpēti vairākos Salaspils bērnudārzos.

Piemēram, bērnudārzā “Ritenītis” drošības pasākumi ir stingri. Ap teritoriju ir žogs, pie ieejas vārti ar kodu. Tiklīdz filmēšanas grupa tuvojusies ieejas vārtiem, pedagogs veica rūpīgu iztaujāšana, un tikai pēc skaidrojuma, kas viņi ir un kāds ir iemesls vizītei, ļauts doties tālāk.

Savukārt citos bērnudārzos situācija nav tik stingra. Piemēram, iestādē “Saime” filmēšanas grupai izdevās tikt līdz durvīm, jo kāda māmiņa netīšām ielaida viņus kopā ar sevi. Lai gan pie durvīm sagaidīja dežurante, “Degpunktā” pārstāvji, izliekoties par bērna vecākiem, tomēr tika ielaisti iekšā. Vēlāk iestādes pārstāve atzina, ka sākotnēji viņa pieņēmusi, ka tie ir jaunie vecāki, kas atnākuši pieteikt bērnu.

Vēl vieglāk iekļūt izdevies 7. pirmsskolas izglītības iestādē, kur durvis bijušas atvērtas, jo tikko bijis teātra viesizrādes pasākums bērniem. Kā norādīja darbinieces, dežurants konkrētajā brīdī nebija pie durvīm, taču ikdienā šādi gadījumi esot reti. Turklāt vecāki nereti paši esot piesardzīgi un atsakās ielaist svešiniekus.

Lai gan konkrētajā Salaspils gadījumā Valsts policija ir sazinājusies ar pusaudža vecākiem un lietvedība par notikušo ir izbeigta, neoficiāli zināms, ka puisim varētu būt garīgas veselības traucējumi. Tomēr incidents kalpo kā skaidrs signāls visām iestādēm – bērnu drošība nevar balstīties tikai uz labo gribu un pieņēmumiem. Nepieciešama skaidra rīcības kārtība un regulāra tās pārbaude.

