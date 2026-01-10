“Šis gadījums patiešām ir ļoti neētisks un bēdīgs.” Ceļotāji saskaras ar nepatīkamiem pārsteigumiem no lidostu darbiniekiem 0
Kāda Latvijas iedzīvotāja sociālajos medijos dalījusies ar nepatīkamu pieredzi, kad aviokompānijas “airBaltic” uzlīme tika ielīmēta viņas pasē, to neatgriezeniski sabojājot. Izrādās, viņa nav vienīgā – komentāros atklājas vēl līdzīgi gadījumi, kas raisa jautājumus par dokumentu drošību un darbinieku rīcības ētiku.
“Čau, @airbaltic! Pasakiet, lūdzu, lidostas darbiniekiem, ka šis nav forši. Un varbūt gribat man uzsaukt jaunu pasi? Noplēst var tikai ar pusi lapas,” vietnē “Threads” raksta Zane.
Viņas pievienotajā attēlā redzams, ka vienā no pases lapaspusēm ir ielīmēta “airBaltic” uzlīme un, cenšoties uzlīmi noplēst, no pases lapaspuses nāk nost arī lapas virskārta.
Inese, kura strādā lidostā (ne Rīgas), atklāj, ka arī viņi šādas uzlīmes līmē. Tiesa, ne pases iekšpusē – tas viņiem ir aizliegts –, bet gan aizmugurē uz pases vāka. Arī tad viņa vienmēr pajautā pasažiera atļauju, jo uzlīme atstāj līmes paliekas. “Šis konkrētais gadījums patiešām ir ļoti neētisks un bēdīgs,” uzskata Inese.
Izrādās, Zane nav vienīgā, kurai šādā veidā sabojāta pase. Līva komentāros ievietojusi attēlu, kurā redzama bojāta pase – tieši tāpat kā Zanei. “Man tieši tas pats, jāmaina pase. Neriskēšu, ka kaut kur neielaiž, jo bojāta pase,” raksta Līva.
Līdzīga, pat vēl trakāka situācija bijusi Ievai: “Šādi es reiz kļuvu no Ievas par Evu. *Pasei blakus lapā ir ieraksts dzimtas vēsturiskais vārds un uzvārds, nu tad tur no šīs uzlīmītes bija vairāki labojumi.”
Daži cilvēki arī norāda, ka tas ir pārkāpums – tīša dokumenta bojāšana.
Komentāros Zanei atbildējis arī “airBaltic”. Uzņēmums atvainojas par radušos situāciju un lūdz aizpildīt pretenzijas formu: “Labdien! Sirsnīgi atvainojamies par radušos situāciju. Lai mēs to varētu izskatīt rūpīgāk un sniegt Jums atbilstošu risinājumu, aicinām aizpildīt pretenzijas formu mūsu mājaslapā. Paldies!”