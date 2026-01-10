FOTO: LA.LV kolāža/ekrānšāviņi no “Threads”

“Šis gadījums patiešām ir ļoti neētisks un bēdīgs.” Ceļotāji saskaras ar nepatīkamiem pārsteigumiem no lidostu darbiniekiem 0

LA.LV
19:07, 10. janvāris 2026
Stāsti Pieredze

Kāda Latvijas iedzīvotāja sociālajos medijos dalījusies ar nepatīkamu pieredzi, kad aviokompānijas “airBaltic” uzlīme tika ielīmēta viņas pasē, to neatgriezeniski sabojājot. Izrādās, viņa nav vienīgā – komentāros atklājas vēl līdzīgi gadījumi, kas raisa jautājumus par dokumentu drošību un darbinieku rīcības ētiku.

Kokteilis
Astrologi sarindojuši zodiaka zīmes pēc prāta spējām: pirmo vietu aizņem Dvīņi, bet pēdējo…
Kokteilis
Pareģojums par 2026. gadu piepildījies tikai nedēļu pēc gada sākuma: gaišreģe aicina gatavoties tālākajam
Gripai šogad ir neparasts simptoms, kas īpaši mulsina pacientus 5
Lasīt citas ziņas

“Čau, @airbaltic! Pasakiet, lūdzu, lidostas darbiniekiem, ka šis nav forši. Un varbūt gribat man uzsaukt jaunu pasi? Noplēst var tikai ar pusi lapas,” vietnē “Threads” raksta Zane.

Viņas pievienotajā attēlā redzams, ka vienā no pases lapaspusēm ir ielīmēta “airBaltic” uzlīme un, cenšoties uzlīmi noplēst, no pases lapaspuses nāk nost arī lapas virskārta.

CITI ŠOBRĪD LASA
FOTO. Īpašs svētku cienasts gan jubilārei, gan svētku viesiem! Lācene Ilzīte godam nosvinējusi savu 25 gadu jubileju
VIDEO. Divi vīrieši veikalā aizdedzina salūtu, lai novērstu uzmanību un pastrādātu zādzību
Ļoti skumjas ziņas no Kuldīgas puses – pašnāvību izdarījusi nepilngadīga meitene

Inese, kura strādā lidostā (ne Rīgas), atklāj, ka arī viņi šādas uzlīmes līmē. Tiesa, ne pases iekšpusē – tas viņiem ir aizliegts –, bet gan aizmugurē uz pases vāka. Arī tad viņa vienmēr pajautā pasažiera atļauju, jo uzlīme atstāj līmes paliekas. “Šis konkrētais gadījums patiešām ir ļoti neētisks un bēdīgs,” uzskata Inese.

Izrādās, Zane nav vienīgā, kurai šādā veidā sabojāta pase. Līva komentāros ievietojusi attēlu, kurā redzama bojāta pase – tieši tāpat kā Zanei. “Man tieši tas pats, jāmaina pase. Neriskēšu, ka kaut kur neielaiž, jo bojāta pase,” raksta Līva.

Līdzīga, pat vēl trakāka situācija bijusi Ievai: “Šādi es reiz kļuvu no Ievas par Evu. *Pasei blakus lapā ir ieraksts dzimtas vēsturiskais vārds un uzvārds, nu tad tur no šīs uzlīmītes bija vairāki labojumi.”

Daži cilvēki arī norāda, ka tas ir pārkāpums – tīša dokumenta bojāšana.

Komentāros Zanei atbildējis arī “airBaltic”. Uzņēmums atvainojas par radušos situāciju un lūdz aizpildīt pretenzijas formu: “Labdien! Sirsnīgi atvainojamies par radušos situāciju. Lai mēs to varētu izskatīt rūpīgāk un sniegt Jums atbilstošu risinājumu, aicinām aizpildīt pretenzijas formu mūsu mājaslapā. Paldies!”

Ekrānšāviņš
Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
“Nu jau liekas, ka airBaltic izēdis no tirgus visu,” meklējot kādu saprātīgu lidojumu, pasažieriem katru reizi ir viens un tas pats
TV24
“Latvija atkal izkrīt ārpus sistēmas, kā arī par biržā iešanu viss jau aizmirsts?” Puče par “airBaltic” problēmām
“Nevaru saprast, vai tik tas nav speciāli, jo aizmirsa uzlikt lielāku cenu tieši uz to laiku!” Reizenbergs no “airBaltic” saņēmis nepatīkamu ziņu
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.