Daudzi par to domā, bet neatļaujas pavaicāt – iemesls, kāpēc nedrīkst smaidīt pases foto 0
Pases foto reti kuram ir glaimojošs. Apgaismojums nav tas pateicīgākais, un visam pa virsu – mums tiek stingri pateikts: “Nesmaidi!” Taču kāpēc? Vai tas tiešām ir tik nopietni?
Kā izrādās, aiz šī šķietami stingrā noteikuma slēpjas ļoti praktiski iemesli – un tie saistīti ar tehnoloģijām un starptautisko drošību, ziņo Huffpost.
Sejai fotogrāfijā ir jābūt viegli salīdzināmai ar realitāti, jo lielākajā daļā mūsdienu robežpunktu strādā nevis cilvēki, bet sejas atpazīšanas programmatūras. Lai šī tehnoloģija varētu korekti salīdzināt 2D fotogrāfiju ar dzīvu seju, ir nepieciešami precīzi sejas parametri, piemēram, attālums starp acīm, degunu, muti, ausīm. Plašs smaids šīs proporcijas izmaina, padarot darbu ievērojami grūtāku.
Lai gan cilvēki spēj atpazīt viens otru neatkarīgi no izteiksmes, datoriem nepieciešama lielāka precizitāte. Plašs smaids, saspringta seja, saraukta piere vai jebkura cita izteiksme var traucēt precīzai identifikācijai. Tieši tāpēc ne tikai ASV, bet arī daudzas citas valstis prasa neitrālu izskatu pases fotoattēlā.
Interesanti, ka noteikumi dažādās valstīs atšķiras niansēs – piemēram, Francijā pat neliels mutes kaktiņu pacēlums tiek uzskatīts par neatbilstošu. Šos standartus nosaka Starptautiskā civilās aviācijas organizācija, kas izstrādā globālos ceļošanas dokumentu noteikumus, tostarp prasības fotoattēliem. Tikmēr citviet fotogrāfijā nedrīkst būt redzamas brilles (izņēmums ir medicīniski gadījumi ar ārsta izziņu), cepures un galvassegas, ja vien tās nav reliģisku iemeslu dēļ, kas atkal jāapliecina ar dokumentu.
Arī saraukta piere, sažmiegtas acis vai saspringts žoklis var būt iemesls atteikumam.
Tomēr attiecībā uz bērniem prasības ir nedaudz elastīgākas. Sagaidīt neitrālu sejas izteiksmi no maziem bērniem bieži vien ir grūti, tāpēc viegls smaids nav nekas traģisks, ja vien seja joprojām ir skaidri redzama un acis atvērtas.