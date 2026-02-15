NATO ģenerālsekretārs Marks Rute
NATO ģenerālsekretārs Marks Rute
Foto – AFP/LETA

“NATO uzvarēs Krieviju, ja uzbruks tagad!” NATO ģenerālsekretārs paudis drosmīgu viedokli 0

LA.LV
10:13, 15. februāris 2026
Ziņas Ārzemēs

NATO uzvarētu katrā kaujā ar Krieviju, ja Krievija šobrīd uzbruktu aliansei, paziņojis NATO ģenerālsekretārs Marks Rute, uzstājoties Minhenes drošības konferencē.

RAKSTA REDAKTORS
“Ārā taču tik lieli mīnusi!” Pauls neizpratnē, kāpēc šogad kurmji rok arī ziemā; izrādās – viņu dzīve ir interesantāka, nekā mums varētu šķist
Vai tu esi gudrs? Psihologi nosauc 5 ieradumus, kas atšķir inteliģentus cilvēkus no “pārējiem”
Kokteilis
“Koks paliek koks!” Latvijas hokeja izlases galvenais treneris Vītoliņš un hokejists Ozoliņš TV ēterā piedzīvo amizantu situāciju
Lasīt citas ziņas

Kā vēsta Reuters, Rute norādīja, ka Krievijas armija Ukrainā cieš “milzīgus zaudējumus” – pēdējo divu mēnešu laikā tie varētu sasniegt aptuveni 65 tūkstošus karavīru.

Ģenerālsekretārs uzsvēra, ka NATO rīcībā ir pietiekami liels spēks, lai Krievija pat nemēģinātu uzbrukt aliansei.

CITI ŠOBRĪD LASA
Kokteilis
“Nav saprotams, par ko!” Skatītāji komentē Atvaras uzvaru “Supernovā”, viedoklis ir arī Ainaram Mielavam
Kokteilis
3 zodiaka zīmes, kuras nākamnedēļ kā magnēti pievilks veiksmi
Veselam
7 pārtikas produkti, kurus nekad nevajadzētu ēst pēc derīguma termiņa beigām

“Mēs uzvarēsim katrā kaujā ar Krieviju, ja tā uzbruktu mums tagad. Un mums ir jāpārliecinās, ka pēc diviem, četriem vai sešiem gadiem situācija nemainās,” sacīja Rute.

. Runājot par Krievijas armijas progresu Ukrainā, Rute norādīja, ka Maskava cenšas radīt iespaidu par sevi kā spēcīgu militāru lielvalsti, taču realitāte esot cita.

“Krievija grib, lai mēs to uztveram kā varenu lāci. Bet var teikt, ka Ukrainā tā virzās uz priekšu ar gliemeža ātrumu. Tāpēc nepadosimies Krievijas propagandai,” aicināja NATO ģenerālsekretārs.

Rute arī uzsvēra, ka sabiedroto vienotība šobrīd apliecina Eiropas gatavību aktīvāk uzņemties atbildību par savu aizsardzību un līderību NATO ietvaros.

NATO ģenerālsekretārs atzina, ka vairs neklausās Krievijas ārlietu ministru Sergeju Lavrovu, jo Krievijas amatpersonu paziņojumi bieži esot pretrunīgi un grūti izsekojami.

“Esmu jau kādu laiku pārstājis klausīties ikvienu, kas runā no Krievijas puses, īpaši, ja tas ir Lavrovs,” sacīja Rute.

Vienlaikus viņš uzsvēra, ka miera process jau ir sācies, un tajā iesaistītas gan ASV, gan Krievija, gan Ukraina.

Rute norādīja, ka šī procesa būtiska sastāvdaļa ir vienprātīga atziņa: Ukrainai turpmākai attīstībai būs nepieciešamas drošas un uzticamas drošības garantijas.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
TV24
Izlūkdienesti brīdina: Krievijas ekonomika tuvojas PSRS sabrukuma scenārijam
“Galu galā, mēs esam ienaidnieki” – Zelenskis atklāj, ko teiktu Putinam aci pret aci
Vājāka par to nav! Militārais vēsturnieks nosauc Putina vājo punktu, kas, viņaprāt, palīdzētu apturēt karu Ukrainā
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.