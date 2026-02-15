“NATO uzvarēs Krieviju, ja uzbruks tagad!” NATO ģenerālsekretārs paudis drosmīgu viedokli 0
NATO uzvarētu katrā kaujā ar Krieviju, ja Krievija šobrīd uzbruktu aliansei, paziņojis NATO ģenerālsekretārs Marks Rute, uzstājoties Minhenes drošības konferencē.
Kā vēsta Reuters, Rute norādīja, ka Krievijas armija Ukrainā cieš “milzīgus zaudējumus” – pēdējo divu mēnešu laikā tie varētu sasniegt aptuveni 65 tūkstošus karavīru.
Ģenerālsekretārs uzsvēra, ka NATO rīcībā ir pietiekami liels spēks, lai Krievija pat nemēģinātu uzbrukt aliansei.
“Mēs uzvarēsim katrā kaujā ar Krieviju, ja tā uzbruktu mums tagad. Un mums ir jāpārliecinās, ka pēc diviem, četriem vai sešiem gadiem situācija nemainās,” sacīja Rute.
. Runājot par Krievijas armijas progresu Ukrainā, Rute norādīja, ka Maskava cenšas radīt iespaidu par sevi kā spēcīgu militāru lielvalsti, taču realitāte esot cita.
“Krievija grib, lai mēs to uztveram kā varenu lāci. Bet var teikt, ka Ukrainā tā virzās uz priekšu ar gliemeža ātrumu. Tāpēc nepadosimies Krievijas propagandai,” aicināja NATO ģenerālsekretārs.
Rute arī uzsvēra, ka sabiedroto vienotība šobrīd apliecina Eiropas gatavību aktīvāk uzņemties atbildību par savu aizsardzību un līderību NATO ietvaros.
NATO ģenerālsekretārs atzina, ka vairs neklausās Krievijas ārlietu ministru Sergeju Lavrovu, jo Krievijas amatpersonu paziņojumi bieži esot pretrunīgi un grūti izsekojami.
“Esmu jau kādu laiku pārstājis klausīties ikvienu, kas runā no Krievijas puses, īpaši, ja tas ir Lavrovs,” sacīja Rute.
Vienlaikus viņš uzsvēra, ka miera process jau ir sācies, un tajā iesaistītas gan ASV, gan Krievija, gan Ukraina.
Rute norādīja, ka šī procesa būtiska sastāvdaļa ir vienprātīga atziņa: Ukrainai turpmākai attīstībai būs nepieciešamas drošas un uzticamas drošības garantijas.