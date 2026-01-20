“Tas būtu stulbi. Teiksim godīgi, tas būtu bezatbildīgi un muļķīgi!” Žagars par Dailes teātra drāmu 0

Pēdējās nedēļās kultūras aprindās skaļākais skandāls bijis par Dailes teātra aktrišu atstādināšanu no štata, kā arī atlaišanu. Abas puses, gan aktrise Lelde Dreimane, kura par atlaišanu paziņoja publiski, gan teātra direktors Juris Žagars ir izteikuši savu nostāju, patiesība laikam ir kaut kur pa vidu. Naudas teātrim mazāk, leģendārās aktrises pašas vairākkārt jau lūgušas, lai ļauj iet pensijām, Dreimanei esot bijis tik maz lomu, ka viņu paturēt štatā sanācis pārāk dārgi.

Bet varbūt varēja valdībai iet pretī un protestēt, pieprasot lielāku finansējumu?

“Tas būtu stulbi. Teiksim godīgi, tas būtu bezatbildīgi un muļķīgi. Tad jau mēs par visiem jautājumiem varam iet ārā ielās un protestēt. Iespējams, ka francūži būtu jau nobloķējuši visus ceļus uz Rīgu, bet mēs, latvieši, tā nedarām, jo ir kaut kāda lietu kārtība! Budžets ir tāds, kāds ir un skaidrs, ka visiem tā josta ir jāsavelk!” TV24 raidījumā “Nedēļa. Post Scriptum” komentāru sniedz Dailes teātra direktors Juris Žagars.

Viņš gan norāda, ka metodoloģiju, kā nauda tiek sadalīta, nākotnē varētu ierosināt pagrozīt.

Plašāk sižetā.

