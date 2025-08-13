VIDEO. Tas jums jāredz! Viļņu mednieki: Franču buldogs un labradors triumfē pasaules suņu sērfošanas čempionātā 0
Augusta sākumā Kalifornijas pilsētā Pacifikā tika atklātas ikgadējās Pasaules suņu sērfošanas sacensības, kurās piedalījās ap 20 suņiem-sērfotājiem.
Šīs neparastās sacensības piesaistīja tūkstošiem skatītāju pludmalē netālu no Sanfrancisko. Viļņos devās dažādu šķirņu suņi — labradori, terjeri, spanieli un citi.
Suņi sacentās atsevišķos braucienos pēc svara kategorijām, bet atsevišķās sacīkstēs uz dēļa kāpa vairāki suņi vienlaikus — daži ar glābšanas vestēm un pat brillēm. Daži arī brauca kopā ar cilvēkiem tandēmā, ziņo “Associated Press”.
Saimnieki palīdzēja suņiem uzkāpt uz krāsainajiem dēļiem, kamēr no krasta atbalstu izteica sajūsminātie skatītāji.
Tiesneši vērtēja, cik ilgi suņi noturas uz dēļa, kā tur līdzsvaru un vai veic trikus, piemēram, pagriešanos uz viļņa.
Vidēja izmēra suņu kategorijā pirmo vietu ieguva piecus gadus vecā franču buldogu meitene Iza.
Viņas saimnieks Deivids Fasoli stāstīja, ka sērfošanu ar suni sācis pandēmijas laikā, kad mājās pārnesis dēli no darba “Costco” un mācījis Izai noturēt līdzsvaru uz tā baseinā. Drīz vien viņi jau sāka trenēties sērfot jūrā, piesaistot garāmgājēju uzmanību.
“Man ir invaliditāte — man ir tikai viena roka. Tāpēc mēs ar Izu – nesportisks cilvēks un nesportiska suņu šķirne – pārkāpjam robežas un laužam stereotipus,” sacīja Fasoli pēc sacensībām.
Desmit gadus vecais dzeltenais labradors Čārlijs tik ļoti mīl sērfošanu, ka dažkārt saimniekiem dēli nākas slēpt, lai viņu atturētu no ūdens. Viņš piedalījās lielo suņu kategorijā un brauca arī tandēmā ar diviem citiem suņiem komandā “Sapņu komanda”.
“Viņam patīk publika,” saka saimniece Marija Nībora. Viņas vīrs Džefs gatavo dēli vilnim, pagriež to un dod Čārlijam komandu “gatavs!”. Čārlijs noliecas un traucas pa vilni pretī saimniecei krastā, pat spējot vadīt dēli ar ķermeņa kustībām.
“Viņam nevajag nekādas gardas balvas,” stāsta Džefs. “Kad mēs esam ūdenī, Čārlijs dara to, ko viņš grib.”
Čārlija komandas biedrene, četrus gadus vecā labradore Rozija, piedalījās četrās disciplīnās. Viņas saimnieks Stīvs Droters stāstīja, ka viņi sērfo četras līdz piecas reizes nedēļā.
“Kad mēs sērfojam kopā, tas rada pavisam citu saikni starp cilvēku un suni,” viņš saka. “Mēs atgriežamies mājās, viņa ir laimīga, luncina asti un it kā saka: ‘Paldies.’”