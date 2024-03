“Visegrad 24” konts sociālajā tīklā “X” publicējis aizkustinošu video no Ukrainas. Tajā redzami kadri no kādas kafejnīcas, kas cieta šodienas Krievijas raķešu trieciena rezultātā, bet turpināja darboties.

Gados jauna ukraiņu barista vārdā Marija turpināja strādāt, neskatoties uz to, ka raķetes iznīcināja lielu daļu viņas kafejnīcas. Ar smaidu sejā viņa žurnālistiem sacīja: “Viņi nespēs mūs salauzt!”

A young Ukrainian barista keeps working despite today’s Russian missile strike destroying large parts of her cafe.

"They won’t be able to break us,” Maria tells the reporter with a smile.

