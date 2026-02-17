VIDEO. Vīrietis nejauši izmet zelta stieņus vairāk nekā 100 000 eiro vērtībā – policija tos atrod atkritumu poligonā 0
Itālijā kāds vīrietis nejauši atkritumos izmetis zelta stieņus vairāk nekā 100 000 eiro vērtībā. Par laimi, pēc iesniegtas sūdzības likumsargi spēja dārgumus atrast un atgriezt īpašniekam.
Neparastais gadījums nesen noticis Torre Lapillo apkaimē, Porto Čezareso. Kā ziņo vietējais medijs “LeccePrima”, mājas īpašnieks no Brindizi provinces kļūdas dēļ izmetis konteinerā kādu kastīti.
Taču izrādījās, ka tā nebija parasta kaste – tajā atradās vairāki zelta stieņi, kuru kopējā vērtība lēsta ap 130 000 eiro.
Drīz pēc tam vīrietis sapratis savu kļūdu un steidzies atpakaļ, taču atkritumu tvertne jau bija iztukšota. Viņš vērsās policijā, oficiāli ziņojot par notikušo.
Likumsargi, sadarbojoties ar operatīvo dienestu kolēģiem, nekavējoties uzsāka meklēšanu. Izšķiroša nozīme bijusi videonovērošanas kameru ierakstiem, kas palīdzēja apstiprināt vīrieša teikto un izsekot atkritumu savācējauto maršrutam.
Policija noskaidroja, uz kuru poligonu nogādāti konkrētie atkritumi, un pēc sarežģītas meklēšanas kopā ar uzņēmuma darbiniekiem kastīte ar zelta stieņiem tika atrasta.
Dārgais “atkritums” tika atdots īpašniekam, kurš joprojām nespēja noticēt veiksmīgajam iznākumam.