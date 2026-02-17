Klusums – dzīvi vai miruši – kur tagad ir varmākas un slepkavas Rusiņš un Jankevics? Atbild Ruks 0
Eiropas bīstamāko un meklētāko noziedznieku sarakstā aizvien redzami arī divu latviešu vārdi – Leons Rusiņš un Māris Jankevics. Abi tiek meklēti par īpaši cietsirdīgām sieviešu slepkavībām. Valsts policija turpina aktīvu darbu viņu atrašanā. Portālam “tv3.lv” Valsts policijas priekšnieks Armands Ruks skaidroja, kas šobrīd ir zināms par šīm lietām.
Leons Rusiņš
Leons Rusiņš ir meklēšanā kopš 2023. gada 16. aprīļa. Viņš Jēkabpils novadā nogalināja savu bijušo sievu, slepkavību izdarot sievietes bērna un mātes acu priekšā.
Pirms nozieguma Rusiņš mēnešiem ilgi sievietei draudēja un viņu vajāja. Policija par to regulāri saņēma ziņojumus, taču sievieti pasargāt neizdevās. Aizdomās turētajam jau iepriekš bija 19 kriminālprocesi, no kuriem 18 – par nolēmuma par aizsardzību pret vardarbību nepildīšanu.
Kā “tv3.lv” norādīja Valsts policijas priekšnieks Armands Ruks, pastāv iespēja, ka Rusiņš vairs nav starp dzīvajiem. Vienlaikus policija pieļauj, ka viņam tomēr varētu būt izdevies veiksmīgi noslēpties. “Ja šis cilvēks ir dzīvs, kādreiz viņam kaut kur būtu jāizgaismojas. Protams, gribētos šai lietai pielikt punktu, bet neko iepriecinošu šobrīd pateikt nevaru,” skaidro Ruks.
Pēc slepkavības un Rusiņa bēgšanas tika rekonstruēta daļa no nozieguma gaitas. Policijai ir zināms, ar ko viņš pēc tam sazinājās, kā arī iegūta informācija par atsevišķām viņa turpmākajām darbībām.
Šie apstākļi ļauj pieļaut, ka, iespējams, viņš varētu būt gājis bojā – apkārtne ir mežaina un purvaina. Tomēr Valsts policija to nevar apstiprināt, kamēr nav konstatēti pierādījumi, kas to nepārprotami apliecina, vēstīts “tv3.lv”.
Māris Jankevics
Savukārt Māris Jankevics tiek meklēts aizdomās par īpaši cietsirdīgu sievietes slepkavību Sabilē, kas notika 2022. gada pavasarī. Aizdomās turētais, būdams alkohola reibumā, sievieti noslepkavoja, nodarot viņai vairākus sitienus un dūrienus, žņaudzot un dedzinot, vēstīts portālā.
Ruks portālam “tv3.lv” norāda, ka šajā gadījumā policija nevar pārliecinoši sliekties ne uz versiju, ka Jankevics varētu būt miris, ne uz to, ka viņš joprojām slēpjas. Vienlaikus ir pamats uzskatīt, ka viņam izdevies pamest Latviju un viņš šobrīd atrodas kādā trešajā valstī.
Kur tieši – to Ruks neatklāj, uzsverot, ka sadarbība ar atsevišķām valstīm ir apgrūtināta. “Protams, šīs lietas ir jāatklāj, šīs personas ir jāatrod – mirušas vai dzīvas – un jāsauc pie atbildības. Ja tas būtu vienkārši, mēs to būtu sen izdarījuši,” akcentē Ruks.
Vaicāts, cik ilgi šādas personas tiek meklētas, Ruks norāda: “Šādās lietās faktiski noilguma nav, un par šādiem nodarījumiem personai draud mūža ieslodzījums.”