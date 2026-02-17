VIDEO. Iznāk treileris režisora Andreja Ēķa jaunajai spēlfilmai “Tumšā robeža” 3
Skatītāju uzmanībai tiek nodots pirmais ieskats spiegu trillerī “Tumšā robeža”. Filmas “Tumšā robeža” notikumi risinās 1938. gadā Latvijā. Uz pierobežas pilsētu slapenā misijā tiek nosūtīts pretizlūkošanas virsnieks Baltais.
Žurnālista aizsegā kā Ilmārs Blanks viņš cenšas atgūt valsts drošībai nozīmīgu informāciju un atmaskot krievu aģentu. Baltais nonāk vietā, kas ir kā šaura josla starp divām pasaulēm un slēpj patiesību par viņa mīļotās sievietes mīklaino slepkavību.
“Filmas uzņemšana risinājās 2025. gada vasarā Rīgā un kinopilsētā Cinevilla, kura, pateicoties filmas ģenerālsponsora DEPO finansiālajam atbalstam, pārvērtās par īstu pierobežas pilsētiņu ar pastu, pienotavu, vilciena staciju un citām ēkām. Šobrīd rit darbs pie filmas montāžas, lai pie skatītājiem filma nonāktu jau rudenī,” saka režisors Andrejs Ēķis.
Filmu producē Cinevilla Films, līdzproducents LMT grupa, filmas ģenerālsponsors DEPO, atbalsta Nacionālais Kino centrs, Rīgas dome, Ogres dome, NBS, Pata, Balcia, Latvijas Finieris, Rīgas Valsts tehnikums, Latvijas Televīzija.
Galvenās lomas atveido Jēkabs Reinis, Vilis Daudziņš, Kaspars Zvīgulis, Elizabete Milta, Kaspars Znotiņš, Santa Breikša u.c.
Filmas izrādīšana kinoteātros plānota 2026. gada novembrī.