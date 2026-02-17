Tramps izsaka brīdinājumu Ukrainai pirms sarunām Ženēvā 0
Tramps pieprasa, lai Kijiva nekavējoties noslēgtu vienošanos ar Krieviju.
Pirms jaunas trīspusējo sarunu kārtas par miera izlīgumu Ženēvā, kas notiks 17. un 18. februārī, Amerikas Savienoto Valstu prezidents Donalds Tramps brīdināja Ukrainu, norādot, ka sagaida Kijivas aktīvu dalību gaidāmajā sarunu procesā un cer, ka Ukraina pēc iespējas ātrāk panāks vienošanos ar Krieviju.
Kā vēsta laikraksts “The Guardian”, komentāros reportieriem, kas atradās lidmašīnā “Air Force One” ceļā uz Vašingtonu, Tramps pastiprināja spiedienu uz Ukrainu, pieprasot ātru vienošanos ar Krieviju.
“Ukrainai labāk pēc iespējas ātrāk apsēsties pie sarunu galda,” sacīja ASV prezidents.
Paredzams, ka divu dienu tikšanās Šveicē, kas sāksies šodien, būs līdzīga sarunām, kas šomēnes notika Abū Dabī, un tajās piedalīsies pārstāvji no Vašingtonas, Kijivas un Maskavas. Trampa administrāciju sarunās pārstāvēs ASV sūtņi Stīvs Vitkofs un Džareds Kušners.
Vienlaikus, neskatoties uz ASV centieniem pastiprināt diplomātiju, cerības uz pēkšņu izrāvienu joprojām ir nelielas, jo Krievija turpina izvirzīt Ukrainai maksimālistiskas prasības.
Kremlis apgalvo, ka ASV starpniecības vadītajās miera sarunās, visticamāk, galvenā uzmanība tiks pievērsta zemes jautājumiem, kas ir viens no galvenajiem strīda punktiem. Papildus teritoriālajiem strīdiem Krievijas un Ukrainas viedokļi joprojām ir atšķirīgi tādos jautājumos kā Zaporižjas atomelektrostacijas kontrole un Rietumu karaspēka iespējamā loma pēckara Ukrainā.
Iepriekš ASV valsts sekretārs Marko Rubio paziņoja, ka Amerikas Savienotās Valstis nevienu nespiež parakstīt miera līgumu, lai izbeigtu karu Ukrainā. Pēc viņa teiktā, Vašingtona ir ieinteresēta Krievijas un Ukrainas kara izbeigšanā. Un Amerikas Savienotās Valstis vēlas darīt visu iespējamo, lai to panāktu.
Krievijas mediji ziņoja, ka sarunās Ženēvā it kā tiks apspriests enerģētikas pamiers. Kremļa pārstāvis Dmitrijs Peskovs sacīja, ka sarunās tiks aptverts plašāks jautājumu loks nekā Abū Dabī. Pēc viņa teiktā, tajās tiks apspriesti arī teritoriālie jautājumi.