Rīgas pašvaldība plāno izmaiņas sabiedriskā transporta kustībā. Vai pasažieriem jārēķinās ar dārgākām biļetēm?
TV24 raidījumā “Ziņu TOP. Rīga runā” Viesturs Kleinbergs, Rīgas domes priekšsēdētājs (PRO), norāda, ka šobrīd biļešu cenu celšana nav Rīgas domes dienaskārtībā. Viņš pauž, ka, pārstrukturējot virkni lietu un pārskatot izdevumus vienā pozīcijā, ir iespējams iegūt kādu efektu vai uzlabojumus citur.
Šobrīd uzlabojumi plānoti Ropažos un Mārupē. Rīgas mērs min vairākus piemērus, kā uzlabojumi pilsētas transportā radītu iedzīvotājiem ērtākas pārvietošanās iespējas.
