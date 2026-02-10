TESTS. Ievieto īsto vārdu Latvijas labāko filmu nosaukumus! Ja vari to izdarīt bez “Google”, tu esi īsts kino gurmāns 0
Latviešu filmas mēs visi it kā zinām… līdz brīdim, kad jāatceras nosaukums līdz galam. Vai tu spēsi pabeigt šo 10 Latvijas filmu nosaukumus bez špikošanas?
Kokteilis
Veselam
Kokteilis
Ja vari iegūt vismaz 8 punktus, nav šaubu, ka tu esi īsts kino gurmāns.
_______ kalpi
1 no 10