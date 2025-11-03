Trampa publicētā fotogrāfija iedzen viņu stūrī – cilvēki šoreiz ir patiesi nikni 0
ASV prezidents Donalds Tramps nonācis interneta lietotāju kritikas krustugunīs pēc tam, kad publicēja fotogrāfijas ar jaunizveidoto, grezno Baltā nama vannas istabu, kuras interjerā dominē zelts.
Tas noticis tikai dažas dienas pēc tam, kad miljoniem amerikāņu tika liegta piekļuve būtiskiem sociālajiem pabalstiem, ziņo Tyla.
Tramps šodien, 3. novembrī, platformā “X” dalījās ar attēliem, kuros redzamas pārmaiņas vēsturiskajā Linkolna vannas istabā, kas tagad izgreznota ar zeltu.
Šī greznā tualete ir daļa no Trampa vērienīgā pārbūves plāna, par ko tika paziņots jūlijā. Tajā ietilpst arī jaunas balles zāles izbūve Austrumu flangā, kur prezidents varētu uzņemt ārvalstu viesus.
Turklāt viņš atzina, ka projekts izmaksās 300 miljonus dolāru, kas ir par 100 miljoniem vairāk, nekā bija sākotnēji solīts. Tramps gan apgalvo, ka to finansējot privāti investori.
Kamēr Tramps veic greznus remontus, 42 miljoni amerikāņu paliek bez atbalsta pārtikas iegādei – SNAP programmas finansējums ir beidzies. Ir apstiprināts, ka cilvēki, kuri paļaujas uz federālo Pārtikas talonu programmu, saņems tikai pusi no ierastā atbalsta.
Finansējuma grūtības radušās valdības darba pārtraukuma dēļ – Trampa administrācija atsakās piekāpties saistībā ar veselības aprūpes likumu, ko demokrāti cenšas saglabāt pieejamu.
Saskaņā ar ASV domnīcas “Center on Budget and Policy Priorities” datiem Trampa politikas rezultātā līdz 2034. gadam bez veselības apdrošināšanas varētu palikt 15 miljoni amerikāņu.
Reakcija uz Trampa ierakstu bija tūlītēja – sociālo tīklu lietotāji kritizēja prezidentu par to, ka viņš lielās ar grezno Baltā nama renovāciju laikā, kad 40 miljoni amerikāņu zaudē palīdzību, bet miljoniem citu amerikāņu izjūt draudus palikt bez veselības aprūpes. Cilvēki pauž sašutumu un apsūdz viņu miljonu tērēšanā “uz zeltītiem podiem sava ego dēļ”.