ASV prezidents Donalds Tramps.
ASV prezidents Donalds Tramps.
Foto: REUTERS/SCANPIX/LETA

Trampa publicētā fotogrāfija iedzen viņu stūrī – cilvēki šoreiz ir patiesi nikni 0

LA.LV
23:26, 3. novembris 2025
Ziņas Ārzemēs

ASV prezidents Donalds Tramps nonācis interneta lietotāju kritikas krustugunīs pēc tam, kad publicēja fotogrāfijas ar jaunizveidoto, grezno Baltā nama vannas istabu, kuras interjerā dominē zelts.

Reklāma
Reklāma
Tik smagi “iegrābies” Putins nebija 25 gadus: tagad galvenais nepalaist šo iespēju garām
Mājas
Berzēšanās gar kājām, gulēšana virsū, astes kustināšana – iemācies saprast, ko kaķis tev šādi “saka”
Tas ir noticis! Atbildot uz jautājumu, kāpēc Latvijai jāizstājas no Stambulas konvencijas, Ingmārs Līdaka pārspējis pats savu “Aizver muti!”
Lasīt citas ziņas

Tas noticis tikai dažas dienas pēc tam, kad miljoniem amerikāņu tika liegta piekļuve būtiskiem sociālajiem pabalstiem, ziņo Tyla.

Tramps šodien, 3. novembrī, platformā “X” dalījās ar attēliem, kuros redzamas pārmaiņas vēsturiskajā Linkolna vannas istabā, kas tagad izgreznota ar zeltu.

CITI ŠOBRĪD LASA
TESTS. Šķietami viegli matemātikas uzdevumi, kas liks samulst pat īstiem ģēnijiem
“Nez ko šim piesolīja?” Viens no opozīcijas partijas līderiem met kažoku uz otru pusi Stambulas konvencijas jautājumā
“Manu dēlu cits bērns sagrieza ar nazi.” Tēvs meklē aculieciniekus satraucošam incidentam Imantā

Šī greznā tualete ir daļa no Trampa vērienīgā pārbūves plāna, par ko tika paziņots jūlijā. Tajā ietilpst arī jaunas balles zāles izbūve Austrumu flangā, kur prezidents varētu uzņemt ārvalstu viesus.

Turklāt viņš atzina, ka projekts izmaksās 300 miljonus dolāru, kas ir par 100 miljoniem vairāk, nekā bija sākotnēji solīts. Tramps gan apgalvo, ka to finansējot privāti investori.

Kamēr Tramps veic greznus remontus, 42 miljoni amerikāņu paliek bez atbalsta pārtikas iegādei – SNAP programmas finansējums ir beidzies. Ir apstiprināts, ka cilvēki, kuri paļaujas uz federālo Pārtikas talonu programmu, saņems tikai pusi no ierastā atbalsta.

Finansējuma grūtības radušās valdības darba pārtraukuma dēļ – Trampa administrācija atsakās piekāpties saistībā ar veselības aprūpes likumu, ko demokrāti cenšas saglabāt pieejamu.

Saskaņā ar ASV domnīcas “Center on Budget and Policy Priorities” datiem Trampa politikas rezultātā līdz 2034. gadam bez veselības apdrošināšanas varētu palikt 15 miljoni amerikāņu.

Reakcija uz Trampa ierakstu bija tūlītēja – sociālo tīklu lietotāji kritizēja prezidentu par to, ka viņš lielās ar grezno Baltā nama renovāciju laikā, kad 40 miljoni amerikāņu zaudē palīdzību, bet miljoniem citu amerikāņu izjūt draudus palikt bez veselības aprūpes. Cilvēki pauž sašutumu un apsūdz viņu miljonu tērēšanā “uz zeltītiem podiem sava ego dēļ”.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
“Viņi neiet un nestāsta par to…” Tramps apgalvo, ka divas valstis slepeni veikušas pazemes kodolizmēģinājumus
Pēc tikšanās ar Sji Dzjiņpinu Tramps izplatījis noslēpumainu paziņojumu par “mūžīgo mieru”
Donalda Trampa ļaunākais murgs, iespējams, tikko ir piepildījies
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.