TV3 raidījuma “Bez tabu” komanda, veidojot sižetu par Rīgā pieejamajiem publiskajiem pulksteņiem, devās apskatīt Mēbeļu nama pulksteni. Kā ziņoja kāda iedzīvotāja – tas pareizu laiku rāda tikai 2 reizes dienā. Tomēr acīgākajiem raidījuma skatītājiem uzmanību piesaistīja nevis pulkstenis, bet gan Purvciema iedzīvotāji, kuri viens pēc otra atteicās atbildēt uz ielas intervijas jautājumiem latviešu valodā.

Sociālo mediju platformā “X” digitālā satura veidotājs Rihards Gromuls dalījās ar video fragmentu no raidījuma sižeta, rakstot: “Kad Bez Tabu mēģina atrast kādu nointervēt Purčikā.”

Video redzams, kā viens pēc otra Purvciema iedzīvotāji nesaprot, ko raidījuma žurnāliste viņiem vaicā. Vairāki uzrunātie cilvēki jautāja, vai var uzdot jautājumu krievu valodā.

Kāds vecāka gada gājuma vīrietis krievu valodā sacīja: “Nesaprotu, ko jūs gribējāt?” Pēc tam viņš pateica, ka latviski neatbildēs, jo uz Latviju pārcēlies 40 gadu vecumā un ieradies šeit nevis kā māceklis, lai apgūtu valodu.

Arī gados jauni cilvēki atbildēja, ka latviski nesaprot.

Lūk, sabiedrības reakcija uz video sižetā iekļauto ielu interviju.

Plašāk par pulksteņiem Rīgā, kas nedarbojas, skatieties pievienotajā video sižetā!

