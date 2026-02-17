VIDEO. “Ko?” Žurnāliste mēģina intervēt Purvciema iedzīvotājus, bet viņi nesaprot ne vārda 1
TV3 raidījuma “Bez tabu” komanda, veidojot sižetu par Rīgā pieejamajiem publiskajiem pulksteņiem, devās apskatīt Mēbeļu nama pulksteni. Kā ziņoja kāda iedzīvotāja – tas pareizu laiku rāda tikai 2 reizes dienā. Tomēr acīgākajiem raidījuma skatītājiem uzmanību piesaistīja nevis pulkstenis, bet gan Purvciema iedzīvotāji, kuri viens pēc otra atteicās atbildēt uz ielas intervijas jautājumiem latviešu valodā.
Sociālo mediju platformā “X” digitālā satura veidotājs Rihards Gromuls dalījās ar video fragmentu no raidījuma sižeta, rakstot: “Kad Bez Tabu mēģina atrast kādu nointervēt Purčikā.”
Video redzams, kā viens pēc otra Purvciema iedzīvotāji nesaprot, ko raidījuma žurnāliste viņiem vaicā. Vairāki uzrunātie cilvēki jautāja, vai var uzdot jautājumu krievu valodā.
Kāds vecāka gada gājuma vīrietis krievu valodā sacīja: “Nesaprotu, ko jūs gribējāt?” Pēc tam viņš pateica, ka latviski neatbildēs, jo uz Latviju pārcēlies 40 gadu vecumā un ieradies šeit nevis kā māceklis, lai apgūtu valodu.
Arī gados jauni cilvēki atbildēja, ka latviski nesaprot.
Kad Bez Tabu mēģina atrast kādu nointervēt Purčikā! 🫢 pic.twitter.com/PhXTu4EHWj
— Rihards Gromuls (@Gromuls) February 16, 2026
Lūk, sabiedrības reakcija uz video sižetā iekļauto ielu interviju.
Brīnos, ka kādu tas pārsteidz.
Šī ir Rīgas un ne tikai, REALITĀTE!
Pilns ar Latvijai nelojāliem krieviem, turklāt visās vecuma grupās.
Bet, latvieši tik turpina memļot par ''valodas prast ir bagātība'' un zemoties savu krievu pacanu-čomu priekšā, vervelējot ar tiem po russki!
— Kārlis Knauss (@karlisknauss) February 16, 2026
Tas ir šogad vai 1990.gadā?
— Dāvids Zalāns (@DavidsZalans) February 16, 2026
Sarķenē, Iļģenē un Boldžā ir vēl trakāk. Purčiks jau vēl tāds salīdzinoši latvisks…
— Ilze (@Jenotsons) February 16, 2026
Tas gan, cik samontēts sākums es nezinu! Pulkstenis jau nerāda 🥲
— Rihards Gromuls (@Gromuls) February 16, 2026
Kā tas puika skolu pabeigs?
— Ištvāns Džeremijs Mekešs (@Panzerkampfiets) February 16, 2026
Kas tas ir? LTV humoršovs “Vatņiki”? Jaunais Netflix seriāls “Neintegrējamie”? Holivudas šausmu filma “Intervija ar okupantu” vai drāma “Kāds pārlaidās pār orku ligzdu”? Šī nevar būt īstenība.
— Linda 🇱🇻 (@LiepasLaiva) February 16, 2026
Tas puisis ākstijās vai tiešām tik smuki māk tikai pateikt, ka latviski neruna? Bet nu opja lepnums, ka 40 gadus te dzīvo un neko nesaprot ir bomba.
— Agnese Vēze (@Agy_1988) February 16, 2026
Var redzēt, ka speciāli nerunā, bet visi saprot! Kā teica vectēvs- moskaļi, vienmēr bijusi bezkaunīga tauta! RD vajag tikai ceļus uzturēt lai varētu tam 9stāveņu urlu rajonam izbraukt cauri. Pārējai infrai nav vērts ne centa tērēt! : )
— ELEVEN🚀 💳🏄🏻🇩🇰🇪🇪 (@ELEVEN_665) February 16, 2026
Plašāk par pulksteņiem Rīgā, kas nedarbojas, skatieties pievienotajā video sižetā!