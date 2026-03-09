“Tas saucās WTF!” Rajevs atklāj, vai un kāds efekts no konflikta Tuvajos Austrumos būs uz Ukrainu 0

0:59, 10. marts 2026
TV24 raidījumā “Par karu Ukrainā ar Igoru Rajevu” Saeimas deputāts (frakcijām nepiederošs), IeM parlamentārais sekretārs un NBS rezerves pulkvedis Igors Rajevs stāsta, vai un kā konflikts Tuvajos Austrumos ietekmē karu Ukrainā.

I. Rajevs stāsta, ka ASV pieņēmusi pielietot spēku pret Irānu, jo tā atklājusi, ka valstij ir tik daudz urāna, lai izveidotu 11 kodolbumbiņas. “Tas saucās WTF,” teic I. Rajevs. Pievēršoties arī tēmai par karu Ukrainā, pulkvedis pauž, ka jācer, ka Irānas konflikts atrisināsies maksimāli ātri, taču negatīvais efekts no tā uz Ukrainu būs neatkarīgi no tā, pēc kāda scenārija attīstīsies konflikts Irānā.

