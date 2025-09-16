Vidusskolu absolventi varēs gulēt mierīgāk, domājot par studijām – būs jauninājumi sistēmā 0
Vidusskolas absolventi varēs reģistrēties studijām vēl pirms vidējās izglītības apliecinošu dokumentu saņemšanas, balstoties uz augstskolas noteiktajiem kritērijiem un iestājpārbaudījumiem, otrdien nolēma valdība.
Vienlaikus centralizēto eksāmenu rezultāti tiek saglabāti kā būtisks kritērijs studentu uzņemšanā.
Augstskolas, kas rīko konkursu pirms centralizēto eksāmenu rezultātu saņemšanas, varēs noslēgt studiju līgumu tikai pēc tam, kad reflektants iesniedzis vidējās izglītības iegūšanu apliecinošu dokumentu.
Kā vēstīts, Saeima pavasarī pieņēma grozījumus Augstskolu likumā, kas ļauj augstskolām rīkot studentu uzņemšanu vēl pirms centralizēto eksāmenu rezultātu izziņošanas. Izmaiņas studentu uzņemšanas kārtībā būs piemērojamas, sākot ar uzņemšanu 2026./2027.akadēmiskajam gadam.