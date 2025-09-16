RTU Inženierzinātņu vidusskolas absolventi Roberts Pavlovskis (no kreisās), Ieva Žube, Rebeka Anna Līpiņa, Renāte Karjavčenko un Roberts Dobelis kopā ar klasesbiedriem šopavasar kaldināja skolas lielos panākumus centralizētajos eksāmenos.
RTU Inženierzinātņu vidusskolas absolventi Roberts Pavlovskis (no kreisās), Ieva Žube, Rebeka Anna Līpiņa, Renāte Karjavčenko un Roberts Dobelis kopā ar klasesbiedriem šopavasar kaldināja skolas lielos panākumus centralizētajos eksāmenos.
Foto: Karīna Miezāja

Vidusskolu absolventi varēs gulēt mierīgāk, domājot par studijām – būs jauninājumi sistēmā 0

LETA
21:00, 16. septembris 2025
Ziņas Latvijā

Vidusskolas absolventi varēs reģistrēties studijām vēl pirms vidējās izglītības apliecinošu dokumentu saņemšanas, balstoties uz augstskolas noteiktajiem kritērijiem un iestājpārbaudījumiem, otrdien nolēma valdība.

Reklāma
Reklāma
Kokteilis
Dvēseles misija: ko tavs dzimšanas mēnesis saka par tavu likteni, un kas būtu jāiemācās
Pasaule Trampu vairs neuztver nopietni: kā ASV prezidents kļuva par klaunu un sagrāva savu reputāciju
Kokteilis
“Ieraudzīju divas strīpiņas!” Magone atgriežas šovā ar skaļu atzīšanos – dzīve ir mainījusies
Lasīt citas ziņas

Vienlaikus centralizēto eksāmenu rezultāti tiek saglabāti kā būtisks kritērijs studentu uzņemšanā.

Augstskolas, kas rīko konkursu pirms centralizēto eksāmenu rezultātu saņemšanas, varēs noslēgt studiju līgumu tikai pēc tam, kad reflektants iesniedzis vidējās izglītības iegūšanu apliecinošu dokumentu.

CITI ŠOBRĪD LASA
Veselam
Kas notiek ar smadzenēm, ja cilvēks ievēro slaveno Vidusjūras diētu
“Fanu” pulciņš paplašinās: Krievija paziņo par vēl divu lielu valstu piedalīšanos “Zapad 2025”
Tramps no kaut kā baidās? Vizītē Lielbritānijā viņš ieradies ar savu “Zvēru”

Kā vēstīts, Saeima pavasarī pieņēma grozījumus Augstskolu likumā, kas ļauj augstskolām rīkot studentu uzņemšanu vēl pirms centralizēto eksāmenu rezultātu izziņošanas. Izmaiņas studentu uzņemšanas kārtībā būs piemērojamas, sākot ar uzņemšanu 2026./2027.akadēmiskajam gadam.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
RAKSTA REDAKTORS
“Paņemsim tavu bērnu, beidz sūdzēties!” Vecāki norāda uz aizdomīgiem uzņemšanas rezultātiem populārā Rīgas ģimnāzijā
“Jūs tur visi pastulbi esat?” Rīgas domes aicinājums izsauc sašutumu vidusskolnieku vecāku vidū
“Šāds bardaks ir nolemts neveiksmei!” Jautājumā par skolēnu uzņemšanu vidusskolās iesaistās arī Evika Siliņa
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.