Viena kļūda pie stūres var maksāt dārgi… Svarīgi zināt – par kādiem pārkāpumiem atņem "tiesības"?
Transportlīdzekļa vadīšanas tiesību atņemšana ir viens no nopietnākajiem sodiem par pārkāpumiem ceļu satiksmē. Taču ne vienmēr autovadītāji zina, kurš šo sodu piemēro un kādos gadījumos tas var tikt noteikts.
Kā skaidro VAS Ceļu satiksmes drošības direkcija (CSDD) Komunikācijas departamenta vadītājs Mārtiņš Mālmeisters, CSDD autovadītājiem tiesības neatņem.
Administratīvos un kriminālsodus par pārkāpumiem nosaka Valsts policija, vadoties pēc Ceļu satiksmes likuma, Administratīvās atbildības likuma un citiem normatīvajiem aktiem.
Par kādiem pārkāpumiem var atņemt tiesības?
Kā norāda Valsts policijas Sabiedrisko attiecību nodaļas vecākā speciāliste Līna Bagdone, transportlīdzekļa vadīšanas tiesības uz noteiktu laiku var atņemt par vairākiem nopietniem ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumiem.
Tiesību atņemšana var tikt piemērota, piemēram:
par nepakļaušanos policijas prasībai apturēt transportlīdzekli jeb bēgšanu no policijas;
par būtisku atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu, sākot no 61 kilometra stundā;
par transportlīdzekļa vadīšanu alkohola vai citu apreibinošu vielu ietekmē;
ja autovadītājs sakrājis maksimāli pieļaujamo pārkāpumu uzskaites punktu skaitu.
Pārkāpumu punktu limits ir atkarīgs no autovadītāja pieredzes un transportlīdzekļa kategorijas.
Vai tiesības var “atņemt” uz visiem laikiem?
Valsts policija savas kompetences ietvaros lemj par tiesību atņemšanu uz noteiktu laiku. Tomēr pastāv gadījumi, kad transportlīdzekļa vadīšanas tiesības var tikt atņemtas arī uz nenoteiktu laiku.
Tas notiek situācijās, kad medicīniskā ekspertīze konstatē, ka personai ir medicīniskas pretindikācijas transportlīdzekļa vadīšanai.
Šādos gadījumos, pamatojoties uz ārstu vai medicīniskās komisijas atzinumu, Ceļu satiksmes drošības direkcija attiecīgajos reģistros izdara ierakstu par transportlīdzekļa vadīšanas tiesību atņemšanu.
Vai tiesības var atgūt ātrāk?
CSDD norāda, ka autovadītāji nevar atgūt vadītāja apliecību pirms noteiktā termiņa, ja tiesību atņemšanu piemērojusi policija vai tiesa.
Vadītāja apliecību iespējams atjaunot tikai pēc tam, kad ir beidzies noteiktais lieguma termiņš un izpildītas visas normatīvajos aktos paredzētās prasības.
