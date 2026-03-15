Foto. LETA/Edijs Pālens

Viena kļūda pie stūres var maksāt dārgi… Svarīgi zināt – par kādiem pārkāpumiem atņem “tiesības”? 0

LA.LV
14:04, 15. marts 2026
Stāsti Izpēte

Transportlīdzekļa vadīšanas tiesību atņemšana ir viens no nopietnākajiem sodiem par pārkāpumiem ceļu satiksmē. Taču ne vienmēr autovadītāji zina, kurš šo sodu piemēro un kādos gadījumos tas var tikt noteikts.

2,01 promile… Izrādās, ka Normunds Rutulis, visticamāk, aizturēts izraisītas avārijas dēļ
“Lielākais murgs…” Laika vērotājs brīdina, ka tuvojas būtiskas laikapstākļu izmaiņas
RAKSTA REDAKTORS
VIDEO. “Tu noteikti dari kaut ko nepareizi, ja smagais tevi burtiski stumj uz priekšu!” Šoferis dusmīgs uz “lēnajiem divplākšņiem” 26
Lasīt citas ziņas

Kā skaidro VAS Ceļu satiksmes drošības direkcija (CSDD) Komunikācijas departamenta vadītājs Mārtiņš Mālmeisters, CSDD autovadītājiem tiesības neatņem.

“Satiksmes kontroli un drošību uzrauga tiesībsargājošās iestādes, un tikai viņu pārziņā ir autovadītāju kontrole un sodu piemērošana par pārkāpumiem ceļu satiksmē,” skaidro Mālmeisters.
CITI ŠOBRĪD LASA
Krievijā notiek kas dīvains – cilvēki masveidā steidz iegādāties peidžerus, rācijas un papīra kartes
Atteikties no tiem nevar! “Mobilly” lietotāji pikti, ka par atgādinājumiem tiek iekasēta nauda – uzņēmums skaidro situāciju
“airBaltic” atceļ visus lidojumus uz un no Dubaijas – pieejama bezmaksas pārrezervācija uz vairākiem galamērķiem

Administratīvos un kriminālsodus par pārkāpumiem nosaka Valsts policija, vadoties pēc Ceļu satiksmes likuma, Administratīvās atbildības likuma un citiem normatīvajiem aktiem.

Par kādiem pārkāpumiem var atņemt tiesības?

Kā norāda Valsts policijas Sabiedrisko attiecību nodaļas vecākā speciāliste Līna Bagdone, transportlīdzekļa vadīšanas tiesības uz noteiktu laiku var atņemt par vairākiem nopietniem ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumiem.

Tiesību atņemšana var tikt piemērota, piemēram:

par nepakļaušanos policijas prasībai apturēt transportlīdzekli jeb bēgšanu no policijas;

par būtisku atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu, sākot no 61 kilometra stundā;

par transportlīdzekļa vadīšanu alkohola vai citu apreibinošu vielu ietekmē;

ja autovadītājs sakrājis maksimāli pieļaujamo pārkāpumu uzskaites punktu skaitu.

Pārkāpumu punktu limits ir atkarīgs no autovadītāja pieredzes un transportlīdzekļa kategorijas.

Vai tiesības var “atņemt” uz visiem laikiem?

Valsts policija savas kompetences ietvaros lemj par tiesību atņemšanu uz noteiktu laiku. Tomēr pastāv gadījumi, kad transportlīdzekļa vadīšanas tiesības var tikt atņemtas arī uz nenoteiktu laiku.

Tas notiek situācijās, kad medicīniskā ekspertīze konstatē, ka personai ir medicīniskas pretindikācijas transportlīdzekļa vadīšanai.

Šādos gadījumos, pamatojoties uz ārstu vai medicīniskās komisijas atzinumu, Ceļu satiksmes drošības direkcija attiecīgajos reģistros izdara ierakstu par transportlīdzekļa vadīšanas tiesību atņemšanu.

Vai tiesības var atgūt ātrāk?

CSDD norāda, ka autovadītāji nevar atgūt vadītāja apliecību pirms noteiktā termiņa, ja tiesību atņemšanu piemērojusi policija vai tiesa.

Vadītāja apliecību iespējams atjaunot tikai pēc tam, kad ir beidzies noteiktais lieguma termiņš un izpildītas visas normatīvajos aktos paredzētās prasības.

Ziņo!

Ja arī Tu vēlies padalīties ar savu stāstu

Ziņo!
Šis raksts ir portāla LA.LV īpašums. Jebkāda veida satura pārpublicēšana, kopēšana, izplatīšana vai citāda veida izmantošana bez iepriekšējas rakstiskas atļaujas no LA.LV redakcijas ir aizliegta. Lai saņemtu atļauju pārpublicēt šo rakstu, lūdzu, sazinieties ar redakciju, rakstot uz [email protected]
Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Muļķīga kļūda, ko pieļauj daudzi: Valsts policija atgādina, kā rīkoties, ja pretī brauc operatīvo dienestu pavadīta kolonna
Strādā naktī, bet nesaņem piemaksu? Iespējams “vainīga” viena nianse
TV24
Aksenoks atklāj, kā CSDD rīkojas ar Indijas pilsoņu tiesību “lapiņām” – tā ir vesela procedūra
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.