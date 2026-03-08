Strādā naktī, bet nesaņem piemaksu? Iespējams “vainīga” viena nianse 4
Katram savs darbs – patīkams vai nepatīkams, bet maizītei nauda jānopelna. Lai arī daudzi par to neaizdomājamies, ir dažnedažādākās profesijas, kurās nepieciešams strādāt arī naktī. Piemēram, apsargi, glābēji – pat autobusu šoferi un mediju pārstāvji.
Kā norādīts Darba likuma 67. pantā, “darbinieks, kas veic nakts darbu, saņem piemaksu ne mazāk kā 50 procentu apmērā no viņam noteiktās stundas vai dienas algas likmes, bet, ja nolīgta akorda alga, – piemaksu ne mazāk kā 50 procentu apmērā no akorddarba izcenojuma par paveiktā darba daudzumu.”
Bet ko īsti nozīmē nakts darbs? No cikiem līdz cikiem tas ir?
Valsts darba inspekcijas mājaslapā ir atrodams skaidrojums: “Nakts darbs ir ikviens darbs, ko veic nakts laikā vairāk nekā divas stundas. Ar nakts laiku saprotams laikposms no pulksten 22 līdz 6. Attiecībā uz bērniem nakts laiks ir laikposms no pulksten 20 līdz 6 (Darba likuma 138. pants).
Aizliegts nodarbināt nakts laikā:
-personas, kuras ir jaunākas par 18 gadiem (bērnus aizliegts nodarbināt laikposmā no plkst. 20 līdz 6, bet pusaudžus – no -plkst. 22 līdz 6);
-grūtnieces un sievietes pēcdzemdību periodā līdz vienam gadam, bet, ja sieviete baro bērnu ar krūti, – visā barošanas laikā, ja ir ārsta atzinums, ka attiecīgā darba veikšana rada draudus sievietes vai viņas bērna drošībai un veselībai.
Darbinieku, kuram ir bērns līdz triju gadu vecumam, nodarbināt nakts laikā atļauts tikai ar viņa piekrišanu.
Nakts darbinieks ir darbinieks, kurš parasti veic nakts darbu saskaņā ar maiņu grafiku vai vismaz 50 dienas kalendāra gadā.
Nakts darbiniekam:
-normālais dienas darba laiks saīsināms par vienu stundu. Šis noteikums nav attiecināms uz darbiniekiem, kuriem noteikts normālais saīsinātais darba laiks. Normālais dienas darba laiks netiek saīsināts, ja tas nepieciešams uzņēmuma darbības īpatnību dēļ;
-kura darbs saistīts ar īpašu risku, aizliegts nodarbināt vairāk par astoņām stundām diennakts periodā, kurā viņš veicis nakts darbu, bet šo noteikumu pēc konsultēšanās ar darbinieku pārstāvjiem var nepiemērot Darba likuma 140. panta otrajā daļā minētajos gadījumos;
-ir tiesības veikt veselības pārbaudi, pirms viņš tiek nodarbināts nakts darbā, kā arī tiesības veikt turpmākas regulāras veselības pārbaudes ne retāk kā reizi divos gados, bet darbiniekam, kurš sasniedzis 50 gadu vecumu, — ne retāk kā reizi gadā. Izmaksas, kas saistītas ar šādām veselības pārbaudēm, sedz darba devējs;
-ja ir ārsta atzinums, ka nakts darbs negatīvi ietekmē viņa veselību, darba devējam jāpārceļ viņš piemērotā darbā, kas veicams dienas laikā.”
