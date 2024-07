Foto. Scanpix/LETA

Vienīgā valsts Eiropā, kurā drīz vairs nebūs bezpajumtnieku. Kāda ir Somijas pieeja šai problēmai? Ieteikt







2008. gadā Helsinku parkos varēja redzēt telšu ciematus un būdiņas, kas stāvēja starp kokiem. Somijas galvaspilsētas vidū bezpajumtnieki bija uzcēluši pagaidu mājas. Viņi bija pakļauti skarbajiem laikapstākļiem. Kopš 1980. gadiem Somijas valdības ir mēģinājušas samazināt bezpajumtnieku skaitu. Tika uzbūvētas īslaicīgas patversmes, par to plašāk raksta izdevums The Better.

Tomēr ārkārtas patversmju bija pārāk maz, un daudziem neizdevās izkļūt no bezpajumtniecības: viņi nevarēja atrast darbu bez mājokļa adreses. Un bez darba viņi nevarēja atrast dzīvokli. Tas bija apburtais loks. Turklāt viņiem bija problēmas pieteikties uz sociālajiem pabalstiem. Kopumā bezpajumtnieki bija iesprostoti situācijā.

Taču 2008. gadā Somijas valdība ieviesa jaunu bezpajumtnieku politiku: tā sāka īstenot koncepciju “Mājoklis vispirms”. Kopš tā laika skarto cilvēku skaits ir strauji samazinājies. Somija ir izvirzījusi sev mērķi: nevienam nav jādzīvo uz ielas – katram pilsonim ir jābūt dzīvesvietai. Un valsts ir veiksmīga: tā ir vienīgā ES valsts, kurā bezpajumtnieku skaits samazinās.