VIDEO. "Ja Elvim uz ķiveres ir piemiņas zīme Kivleniekam, tad tā ir jāņem nost?" Artūrs Irbe kritizē SOK divkosību

18:51, 13. februāris 2026
Starptautiskā Olimpiskā komiteja (SOK) ceturtdien īsi pirms sacensībām diskvalificēja Ukrainas skeletonistu Vladislavu Heraskeviču, kurš atteicās mainīt ķiveri, uz kuras attēloti vairāk nekā 20 ukraiņu sportisti un treneri, kas nogalināti Krievijas uzsāktajā karā. Artūrs Irbe sarunā ar “Sporta Studiju” nosodīja SOK lēmumu, uzsverot, ka tā viņam ir nesaprotama divkosība.

Viņš pauda neizpratni par to, kā tiek pieņemti lēmumi starptautiskajās sporta organizācijās. Irbe atzīmē, ka fakti runā paši par sevi – karadarbība Ukrainā turpinās, un pieminēt kritušos cilvēkus ir tikai cilvēcīgi.

“Fakti runā paši par sevi. Ukrainas teritorijā notiek karadarbība, tiek nogalināti cilvēki, ne tikai karavīri, bet arī civiliedzīvotāji aiziet bojā… Gan bērni, gan ģimenes, gan sportisti, gan treneri. (..)

Ja Elvim (Merzļikinam) uz ķiveres ir piemiņas zīme Kivi – Kivleniekam (Matīsam Kivleniekam – latviešu vārtsargam, kurš traģiski gāja bojā 2021.gada 4.jūlijā), tad tā ir jāņem nost? Tas ir pārkāpums? Retorisks jautājums,” sacīja Irbe.

Viņš turpināja: “Šie cilvēki aizgājuši bojā, viņš godina viņu piemiņu. Nevainīgi upuri, agresijas upuri, un es to redzu, kā man personīgi nesaprotamu divkosību. Mēs šeit pārstāvam Latvijas nacionālo hokeja izlasi, mēs pārstāvam Latvijas Olimpisko komiteju, mēs pārstāvam līdz ar to arī savu valsti. Tā ir divkosība, ka nevar vienkārši pieminēt kritušos, savus tuvos cilvēkus.”

Latvijas leģendārais vārtsargs uzsvēra, ka mētāšanās ar atbildības uzņemšanos apliecina – “tās ir spēles, un tās nav olimpiskās spēles!”

Irbe pauda: “Tāda šobrīd pasaule ir izveidojusies – nauda nesmird. Cilvēki pieņem lēmumus, kādi viņiem ir izdevīgāki.”

