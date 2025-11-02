Neviens negaida to brīdi, kad dzīve apgriezīsies kājām gaisā un nāksies lūgt līdzcilvēku palīdzību. Bet ko darīt situācijās, kad īsti nav kam lūgt palīdzību, vai vēl sliktāk, ja esi to lūdzis oficiālai labdarības organizācijai, taču pretī saņēmies vien tukšus solījumus?
Stāsts par dvīņu mammu
Šoruden šādā situācijā nonāca kāda sieviete no Jelgavas, kura priekšlaikus pasaulē laida dvīņu meitenītes. Abas mazulītes piedzima ļoti vārgas, katra svēra tikai nedaudz vairāk par vienu kilogramu un savas pirmās dzīves dienas pavadīja slimnīcas inkubatorā. Šajā laikā bērnu tēvs devās uz ārzemēm un pārtrauca saziņu ar ģimeni. Māmiņa palika viena…
Atgriešanās mājās ar diviem jaundzimušajiem solījās būt sarežģīta gan emocionāli, gan finansiāli. Trūka pašu nepieciešamāko lietu – autiņbiksītes, zīdaiņu pārtika, higiēnas preces u.c.
Saprotot, ka pati to visu nespēs sagādāt, sieviete vērsās pēc palīdzības pie labdarības organizācijas “Es Tev palīdzēšu”, kuru vada Roberts un Marija Rāviņi. Tā ir biedrība, kas sociālajos tīklos sevi pozicionē kā atbalsta sniedzēju grūtībās nonākušām ģimenēm.
Biedrība vēlāk informēja māmiņu, ka ziedojumos saņemti 54 eiro un šī summa tikšot pārskaitīta uz viņas kontu. Tomēr reāli līdzekļi sievietes rīcībā tā arī nenonāca…
Tas nav viss
Taču šī nav vienīgā sūdzība par konkrēto labdarības organizāciju. Kāda cita sieviete norāda, ka lūgusi palīdzību ar pārtikas un higiēnas precēm. Arī viņas vārds tika izmantots līdzīgā “Facebook” ierakstā, lūdzot pēc palīdzības, un cilvēki komentēja, ka ir ziedojuši. Tomēr beigās sieviete saņēma vien nelielu pārtikas paku, tādu, kādu prasti izsniedz trūcīgajiem.
Jau iepriekš vairāki cilvēki, gan sociālajos tīklos, gan vēršoties pie LA.LV redakcijas ir izteikuši bažas par biedrības “Es Tev palīdzēšu” patiesajiem mērķiem, norādot, ka, iespējams, šīs biedrības vadītājs Roberts Rāviņš darbojas krāpniecisku mērķu vadīts, solot palīdzību, kas beigās konkrētos cilvēkus nemaz nesasniedz. Papildu bažas rada arī fakts, ka dažos “Facebook” ierakstos tiek izmantoti mākslīgā intelekta ģenerēti attēli, nevis reālas fotogrāfijas.
Arī es centos sazināties ar Robertu. Sākotnēji Rāviņš uz maniem jautājumiem neatbildēja, taču šodien, pēc raksta publicēšanas, ir sniedzis savu komentāru, kurā stingri noraida to, ka biedrība, iespējams, darbojusies krāpniecisku mērķu vadīta.
Viņš skaidro, ka biedrība nekad neesot piesavinājusies nevienu ziedojumu, uzsverot, ka visi līdzekļi tiek vākti konkrētiem cilvēkiem vai konkrētam mērķim, un pēc katras labdarības akcijas tiek sagatavotas atskaites un dokumentācija, kas to apliecina.
Pēc Rāviņa teiktā, biedrība vairākkārt sniegusi paskaidrojumus tiesībsargājošajām iestādēm, un nevienā no gadījumiem nav konstatēts ne krimināls, ne administratīvs pārkāpums: “Mūsu darbība vienmēr ir bijusi balstīta labā ticībā un patiesā vēlēšanās palīdzēt.”
Viņš atzīst, ka pēdējā laikā organizācijai nācies saskarties ar kritiku un neizpratni, kas, pēc viņa domām, radušās pārpratumu un nepatiesas informācijas dēļ. Rāviņš uzskata, ka biedrība kļuvusi par vieglu mērķi publiskai nomelnošanai.
Rāviņš skaidro, ka mākslīgi ģenerētu attēlu izmantošana esot apzināts lēmums nevis, lai maldinātu sabiedrību, bet gan lai aizsargātu cilvēku cieņu un privātumu. Viņš norāda, ka šī esot starptautiski atzīta prakse arī citās labdarības organizācijās.
Šodien biedrība sociālajos medijos izplatīja arī paziņojumu par darbības pārtraukšanu.
“Mēs vairs nepalīdzēsim…”
Ieraksts “Facebook” ir emocionāls. Publicējam to pilnā apjomā.
“Mēs vairs nepalīdzēsim… Mēs ilgi klusējām. Ilgi cerējām, ka cilvēki paši spēs atšķirt patiesību no dezinformācijas.
Diemžēl ir cilvēki, kas savu personīgo mērķu vadīti izplata melus un apmelo mūsu komandu. To mēs pierādīsim — ar faktiem un godīgumu, kā vienmēr.
Atvainojamies visiem, kuri šobrīd atrodas grūtībās, bet mums ir pienācis brīdis pateikt – mērs ir pilns. No šī brīža mēs pārtraucam savas palīdzības funkcijas.
Kopš mūsu organizācijas pirmsākumiem mēs palīdzējām visiem – neatkarīgi no nacionalitātes, ādas krāsas vai sociālā statusa. Mēs bijām tur arī tad, kad citi atteicās palīdzēt.
Cik daudz ģimeņu mēs esam izglābuši, cik dzīvību atbalstījuši… Tāpēc šie apvainojumi ir īpaši smagi un netaisnīgi.
Runājot par pēdējo labdarības akciju – visi saziedotie līdzekļi ir nosūtīti, kā arī redzams mūsu publiskajos ierakstos.
Paldies visiem, kas bija ar mums, kas uzticējās un palīdzēja kopā ar mums.
Taču tas, kurš apzināti apmeloja mūsu organizāciju, publiski atvainosies – par to es garantēju mūsu komandas un organizācijas vārdā.
Miers ar jums.”
Komentāri pie šī raksta gan mazina ticību biedrības paustajam. Turpinājumā dažu sekotāju viedokļi.
“Ļoti labi, ka esat izlēmuši beigt savu pastāvēšanu! Par jūsu krāpnieciskajām darbībām jau sen cilvēki sūdzas! Izdomāti žēlabaini stāstiņi un bildes uzģenerētas ar mākslīgo intelektu, nevienas atskaites, nevienas bildes, ka cilvēkiem patiešām reāli tiek piegādāta palīdzība, komentāri vienmēr visos ziedojumu lūgumu postos ir atslēgti (!) – tas arī jau ir ļoti nopietns signāls, ka jūs baidāties, ka cilvēki komentāros stāstīs patieso situāciju. Ielieciet patiesos ciparus, cik jums ir saziedots, skrīnšotu no bankas konta! Tur tik atklāsies, ka saziedots ir simtkārt vairāk, nekā jūs esat te piekabinājuši feika lapelē te komentāros klāt. Cilvēki dalījās tūkstošiem ar jūsu postiem, un ziedoja jums nenormālas summas! Jums pašiem nav kauns nodarboties ar krāpniecību?”
“Nu, ja patiesie pierādījumi nav, tad jau loģiski ka jāpārtrauc krāpnieciskās darbības! Lasot tās jūsu pretīgās izdomātās pasaciņas jau vien skaidrs ka kārtējais krāpšanas mēģinājums! Fui, Robert, kā pats stāstīji ko tad valdība dara ar mums… Un ko tad pats daries, kauna sajūta nemaz nav. Spānijā villai nepietiek, tāpēc jākrāpjas?”
Skaidrības labad jāsaka, ka pie ieraksta ir arī vairāki pozitīvi komentāri, kuros cilvēki biedrībai saka paldies par darbu.
Ko domā VID?
Lai noskaidrotu to, kā tiek kontrolēta labdarības organizāciju ziedojumu uzraudzība un vai biedrībai “Es Tev palīdzēšu” ir piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss, lūdzu situāciju skaidrot Valsts Ieņēmumu dienestam (VID).
VID norāda, ka biedrība “Es Tev palīdzēšu” nav ietverta VID publiskojamo datu bāzē kā sabiedriskā labuma organizācija.
Informācija par organizācijām, kurām ir sabiedriskā labuma organizācijas statuss, ir pieejama VID tīmekļa vietnē – VID publiskojamo datu bāze – https://www.vid.gov.lv/lv/sabiedriska-labuma-organizacijas – ievadot konkrētās biedrības, nodibinājuma vai reliģiskās organizācijas nosaukumu un reģistrācijas numuru. Tādejādi ikviens cilvēks pirms pieņem lēmumu – veikt vai neveikt ziedojumu, pats var pārliecināties vai organizācijai ir piešķirts SLO statuss.
VID uzrauga nevalstisko organizāciju (NVO) darbību atbilstoši to risku novērtējumam. Attiecībā uz ziedojumu uzraudzību VID ir noteikts uzdevums uzraudzīt visu sabiedriskā labuma organizāciju (SLO) darbību atbilstoši Sabiedrisko organizāciju likumā noteiktajiem nosacījumiem par SLO mantas un finanšu līdzekļu izlietojuma un darbības ierobežojumiem, t.sk. ziedojumu un dāvinājumu izlietojumu, kā arī SLO darbības atbilstību nodokļu, grāmatvedības un gada pārskatu sagatavošanu reglamentējošo normatīvo aktu prasībām, jo ziedojot SLO, ir iespējams izmantot iedzīvotāju ienākuma nodokļa un uzņēmumu ienākuma nodokļa atlaides.
Taču svarīgi paturēt prātā, ka ziedojumus drīkst saņemt ne tikai SLO, bet arī pārējās NVO, kurām nav noteikti tādi ierobežojumi ziedojumu izlietošanai kā SLO, un kuru ziedotāji nevar piemērot nodokļu atlaides, tomēr tām tāpat ir jāievēro nodokļu, biedrību un nodibinājumu darbību, grāmatvedības un gada pārskatu sagatavošanu reglamentējošie normatīvie akti un to darbībai jābūt vērstai uz statūtos noteikto mērķu sasniegšanu. Biedrības ienākumus drīkst izmantot vienīgi statūtos noteiktā mērķa sasniegšanai.
Uzraugot NVO atbilstoši to risku novērtējumam, VID kā nodokļu administrācija pirmkārt vērtē, vai ir ievēroti nodokļu maksātāju pienākumi: ir iesniegtas visas nepieciešamās deklarācijas un pārskati, vai nav nodokļu parādi, vērtē gada pārskata informāciju, tostarp ienākumu izmantošanu, kā arī publiskajā telpā pieejamo informāciju.
Ja gada pārskats nav iesniegts ilgstoši, tad ziedotājiem ir iemesls apsvērt savu lēmumu ziedot šādam NVO vai nē, jo gūt pārliecību par ziedojumu izlietojumu atbilstoši mērķiem, būs apgrūtinoši.
Ziņo!
