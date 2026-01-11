VIDEO. Neaizmirstams brīdis! Latvietis piedzīvo debiju Nacionālajā hokeja līgā 0
Latvijas uzbrucējs Sandis Vilmanis sestdien Floridas “Panthers” rindās piedzīvoja debiju Nacionālajā hokeja līgā (NHL).
Vilmaņa un Uvja Balinska pārstāvētā “Panthers” viesos ar 3:2 (1:1, 1:0, 1:1) uzvarēja Otavas “Senators”.
Vilmanis ir septītais Latvijas hokejists, kurš šajā sezonā piedalījies vismaz vienā NHL spēlē. Tik liela latviešu pārstāvniecība NHL iepriekš bija pirms 25 gadiem. Tāpat viņš ir 30. Latvijas hokejists, kurš piedalījies NHL mačos.
Savā debijas spēlē 21 gadu vecais Vilmanis 11 minūtēs un 48 sekundēs izdarīja vienu metienu vārtu virzienā, zaudēja vienu ripu, pārtvēra vienu piespēli un tika pie neitrāla lietderības koeficienta. Vilmanis spēli sāka trešajā uzbrucēju virknējumā.
Tikmēr aizsargs Balinskis uz ledus bija 21 minūti un 55 sekundes, kuru laikā vienreiz meta pa vārtiem, pielietoja vienu spēka paņēmienu, bloķēja vienu metienu, zaudēja vienu ripu, tika pie divām soda minūtēm un iekrāja negatīvu lietderības koeficientu -1.
Spēles piektajā minūtē 1:0 otaviešiem panāca Fābians Seterlunds, bet 12. minūtē rezultātu izlīdzināja Vilmaņa maiņas biedrs Evans Rodrigess. Otrā perioda 14. minūtē viesiem vārtus guva Kārters Verhēge, nodrošinot vadību, ko trešās trešdaļas ceturtajā minūtē nostiprināja Gustavs Forslings. Kad līdz pamatlaika beigām bija palikušas 102 sekundes, Dreiks Batersons vienus vārtus atguva.
Pašreizējā Stenlija kausa glabātāja “Panthers” ar 49 punktiem 44 spēlēs ieņem 12. vietu Austrumu konferencē, kur “Senators” ar 45 punktiem 44 mačos ir pirmspēdējā, 15. pozīcijā.
A night to remember 🙌 pic.twitter.com/X9oyokdHzZ
— Florida Panthers (@FlaPanthers) January 11, 2026
Girgensonam un Ābolam pa rezultatīvai piespēlei “Lightning” uzvarā pār “Flyers”
Latvijas uzbrucēji Zemgus Girgensons un Rodrigo Ābols sestdien savstarpējā Nacionālās hokeja līgas (NHL) spēlē katrs atzīmējās ar rezultatīvu piespēli, bet citos mačos zaudējumus cieta vārtsargi Artūrs Šilovs un Elvis Merzļikins.
Girgensona pārstāvētā Tampabejas “Lightning” izcīnīja devīto uzvaru pēc kārtas, viesos ar 7:2 (2:1, 1:0, 4:1) pārspējot Filadelfijas “Flyers”.
Spēles piektajā minūtē Ābols pie laukuma apmales izcīnīja ripu un piespēlēja to Gārnetam Hetavejam, kurš ar sezonā pirmajiem gūtajiem vārtiem panāca 1:1. Šajā epizodē uz ledus bija arī Girgensons.
Girgensons trešā perioda devītajā minūtē savā aizsardzības zonā uz zilās līnijas pārtvēra ripu un piespēlēja Janni Gurdem, kurš pēc izgājiena pret vārtsargu panāca 6:2.
Girgensons šajā spēlē uz ledus bija 13 minūtes un 28 sekundes, vienreiz meta pa vārtiem, pielietoja vienu spēka paņēmienu, zaudēja vienu ripu un tika pie neitrāla lietderības koeficienta. Ābols spēlēja 11 minūtes un desmit sekundes, pielietoja vienu spēka paņēmienu, zaudēja vienu ripu, uzvarēja trīs no septiņiem iemetieniem un bija starp trīs “Flyers” hokejistiem, kas spēli noslēdza ar pozitīvu lietderības koeficientu +1.
Abi latviešu uzbrucēji šosezon guvuši pa deviņiem punktiem katrs – Girgensonam 36 spēlēs ir seši vārti un trīs rezultatīvas piespēles, kamēr Ābolam 38 mačos divi precīzi metieni un septiņas piespēles.
“Lightning” komandā ar diviem gūtiem vārtiem un divām rezultatīvām piespēlēm izcēlās Ņikita Kučerovs, kurš realizēja savus pirmos divus metienus pa vārtiem. Abas piespēles viņš atdeva Geidža Gonsalvesa divos gūtajos vārtos. Viesiem vārtus guva arī Niks Pols, Brendons Hagels un Gurde.
“Flyers” komandā vārtus guva Hetavejs un Ouens Tipets.
Tikmēr Šilova pārstāvētā Pitsburgas “Penguins” mājās ar 1:2 (0:1, 1:0, 0:1) zaudēja Kalgari “Flames”, neturpinot sēriju, kurā tā bija uzvarējusi sešos mačos pēc kārtas.
Šilovs šajā spēlē atvairīja 23 no 25 metieniem, bet viņa komandas biedri pa Devina Kūlija sargātajiem vārtiem meta 38 reizes.
“Penguins” labā vārtus guva Jegors Činahovs, savukārt Šilovu pārspēja Konors Zarijs un Mets Koronato.
Savukārt Kolumbusas “Blue Jackets” Merzļikina šī gada pirmajā spēlē viesos ar 0:4 (0:2, 0:1, 0:1) atzina Kolorādo “Avalanche” pārākumu.
Merzļikins tika galā ar 27 no 31 metiena, bet otros vārtos Skots Vedžvuds neitralizēja visus 29 metienus. Divreiz Merzļikinu sarūgtināja Brents Bērnss, bet pa reizei ripu vārtos meta Viktors Ulofsons un Iļja Solovjovs.
Vēl sestdien Vankūveras “Canucks”, kas gaida atgriežamies uzbrucēju Teodoru Bļugeru, izbraukumā ar 0:5 (0:3, 0:1, 0:1) zaudēja Toronto “Maple Leafs”.
“Canucks” labā vārtus guva Matiass Mačelli, Makss Domi, Džons Tavaress, Nikolass Robertsons un Viljams Nīlanders, kuram bija arī divas rezultatīvas piespēles. Viesi pa Džozefa Vola sargātajiem vārtiem meta 29 reizes. Otros vārtos pēc tam, kad traumu guvušais Tečers Demko bija ielaidis trīs ripas no sešiem metieniem, viņu aizstāja Kevins Lankinens, kurš tika galā ar 16 raidījumiem.
Jau ziņots, ka Latvijas uzbrucējs Sandis Vilmanis sestdien debitēja NHL, kamēr viņa un aizsarga Uvja Balinska pārstāvētā “Panthers” viesos ar 3:2 (1:1, 1:0, 1:1) uzvarēja Otavas “Senators”.
Austrumu konferencē “Lightning” ar 57 punktiem 43 spēlēs ir trešā, “Flyers” ar 52 punktiem 43 dueļos ieņem septīto vietu, “Penguins” ar 51 punktu 43 mačos ir devītā, “Panthers” ar 49 punktiem 44 cīņās ieņem 12. vietu, bet “Blue Jackets” ar 43 punktiem 44 spēlēs ir pēdējā, 16. pozīcijā. Arī “Canucks” aizņem pēdējo, 16. ailīti Rietumu konferencē, 44 spēlēs iekrājot 37 punktus.