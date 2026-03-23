"Viņš man staigāja pakaļ un kliedza." Sieviete piedzīvo nepatīkamu incidentu, bet visvairāk pārsteidz apkārtējo vienaldzība
Ik dienu ejot pa ielu, mēs nekad nevaram zināt, kas notiek citu cilvēku galvās. Taču ne mazāk svarīgi ir tas, ka mums apkārt ir cilvēki, uz kuriem varam paļauties. Kādas sievietes ieraksts soctīklos gan liek aizdomāties – vai Latvijā cilvēki steidzas palīgā, ja pamana, ka kādam draud briesmas?
Elza sociālo mediju platformā “Threads” raksta: “Vakar man agresīvi noskaņots, gan jau mentāli ne gluži stabils vīrietis staigāja pakaļ un kliedza virsū. Jutos ļoti apdraudēta, bija panikas lēkme.
Gunta spriež, ka iespējams kāds nodomājis, ka abi ir pāris un vīrietis vienkārši bijis sliktā noskaņojumā.
Artūrs vēlas noprecizēt: “Vai jūs jautājāt vai kliedzāt pēc palīdzības? Domāju, ka vairums cilvēku šādā situācijā vispirms vēros notiekošo un iesaistīsies tikai tad, ja tiešām būs redzams, ka palīdzība nepieciešama.”
Kā rīkoties, ja esi vardarbības liecinieks?
Neesi vienaldzīgs! Iesaisties un palīdzi! Nepieciešamības gadījumā izsauc policiju, zvanot 1 1 2.
Policijai ieteicams ziņot, ja esi bijis liecinieks šādām darbībām:
- cietsirdīga attieksme pret bērnu;
- fiziska vardarbība;
- zādzība vai tās mēģinājums;
- rupja sabiedriskā miera traucēšana (huligānisms);
- narkotiku realizācija un lietošana;
- krāpšana un kukuļņemšana;
- ceļu satiksmes negadījumi, īpaši, ja cietuši cilvēki.
Atceries!
Ja vardarbība notikusi iepriekš, runā ar cietušo un mudini meklēt palīdzību.
Ņem vērā!
Likumā ir noteikta pat katra iedzīvotāja atbildība par neziņošanu. Ja cilvēka rīcībā ir informācija, ka tiek gatavots vai ir jau paveikts smags vai sevišķi smags noziegums, paredzēta kriminālatbildība par neziņošanu – brīvības atņemšana uz laiku līdz četriem gadiem, arests, piespiedu darbs, naudassods līdz 60 minimālajām mēnešalgām.
Ziņo!
Ja arī Tu vēlies padalīties ar savu stāstuZiņo!